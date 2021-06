Campagne de nettoyage public dans 31 provinces ce samedi

06/10/2021 à 08:06 CEST

Le plastique est devenu l’un des principaux ennemis de la biodiversité à travers la planète. Chaque année, huit millions de tonnes de plastique finissent dans la mer, causant la mort de plus d’un million d’animaux. La plupart de ces plastiques et des millions d’objets proviennent du continent par les rivières. Pour aider à prévenir cela, le mouvement citoyen ‘La face invisible de la planète’ a appelé ce samedi à une campagne avec des actions de nettoyage du plastique dans 31 provinces.

« La face invisible de la planète révèle dans la vidéo dans laquelle elle appelle à la participation citoyenne ce samedi l’ampleur du problème : » De 1950 à nos jours, quelque 8 300 millions de tonnes de plastique ont été fabriquées. Chaque minute, un million de bouteilles en plastique sont achetées et environ 500 000 millions de sacs en plastique sont utilisés chaque année & rdquor ;.

Données plus alarmantes : selon l’estimation de la prestigieuse Fondation Ellen Mcarthur, en 2050 les océans contiendront plus de plastiques que de poissons, et les microplastiques envahissent déjà même les zones abyssales.

‘La face invisible de la planète’, un mouvement social indépendant de personnes et d’associations qui cherche à libérer la Terre des plastiques, coordonné par les associations Ola sin plastic et Nasti de plastic, a établi des partenariats avec plus de 200 organisations, groupes et clubs de plongée de différentes régions d’Espagne pour nettoyer les plages, les fonds marins, les rivières, les lacs et les marécages.

Les deux organisations promouvant la mobilisation ont déjà effectué un nettoyage à plusieurs endroits, mais elles ont maintenant décidé d’étendre l’initiative en s’alliant à d’autres groupes dans toute l’Espagne, considérant qu’avec un nettoyage spécifique « le problème n’est pas résolu & rdquor ;.

Parmi les actions qui ont été menées jusqu’à présent, il y a celle qui a mis en vedette la Gran Vía de Bilbao – une ville classée comme la plus propre d’Espagne – où Nasti de Plastic-Bizkaia et Bilbao NMCS ont collecté plus de 25 000 mégots de cigarettes en solodos heures sur un rue qui a des cendriers. Selon ces deux organismes, si une collecte de ces caractéristiques était effectuée tous les jours de l’année, 9 125 000 mégots seraient collectés, uniquement dans cette rue.

L’appel de samedi vise à être plus qu’un simple nettoyage et à devenir, en plus, une campagne « sensibilisation de la population & rdquor ;.

Pour vous inscrire à cet appelIl vous suffit de vous rendre sur le site internet de l’entité pour savoir où aura lieu le nettoyage.

« La relation entre les courses et les ordures qui vont à la mer & rdquor;

L’objectif est de donner de la visibilité à la problématique de l’accumulation des déchets sur les fonds marins, d’impliquer l’ensemble de la population, d’inviter à la réflexion sur l’empreinte humaine dans les différents écosystèmes de la planète et de faire comprendre que le nettoyage est “nécessaire, mais pas suffisant & rdquor; .

« Nous voulons pouvoir acheter dans les supermarchés et les magasins sans générer de déchets & rdquor ;, affirment les membres de ‘La face invisible de la planète’, qui critiquent ce qu’ils appellent le ‘greenwashing’ que certaines grandes entreprises réalisent pour cacher leur mauvais pratiques en lançant des campagnes, des propositions ou des produits qui garantissent qu’ils sont respectueux de l’environnement, sans pour autant l’être.

La campagne qui a été convoquée ce samedi cherche à démontrer la lien qui existe entre une activité aussi routinière que les courses avec le les déchets qui finissent dans l’océan, et dont seulement 15 % présents sur les côtes sont collectés ; c’est-à-dire la face invisible de la planète, d’où le nom de l’initiative.

Mouvement 83, Amend your Shit, Friends of the Earth, Ecologists in Action et Mavea, entre autres groupes environnementaux et sociaux, ont rejoint la campagne.

« C’est un travail bénévole, avec des dons volontaires, de un mouvement indépendant& rdquor;, souligne la porte-parole de Nastic de Plastic Bizkaia, Nuria Atienza, qui explique que pour une partie du nettoyage qui sera effectué, ils ont dû payer le Département du littoral, une organisation «qui à de nombreuses reprises ne permet même pas l’installation de tentes ou de containers pour la collecte des déchets & rdquor ;.

«Compte tenu de l’attitude proactive de la citoyenneté & rdquor;, Atienza demande la collaboration des administrations, car à certaines occasions, il a fallu quatre mois pour obtenir un permis de nettoyage sur la côte. Les communes « s’ouvrent désormais davantage à la collaboration, mais même ainsi, il faut davantage de collaboration institutionnelle », ajoute-t-il.

Le nettoyage sera effectué dans le respect de la réglementation en vigueur en tout temps en raison de la situation sanitaire causée par la pandémie de covid-19. L’événement est ouvert au public et gratuit. Il est recommandé de porter des gants, bien que l’organisation les fournisse à ceux qui n’en ont pas.

Site de référence : https://www.lacarainvisibledelplaneta.org/

