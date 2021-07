Campagne de renouvellement des abonnements 21-22 de Valencia Basket

17/07/2021 à 17h34 CEST

Sport.es

Après une saison difficile au cours de laquelle il n’a pas été possible de profiter du basket comme nous le souhaiterions tous, le moment est venu de réactiver notre sport. Valencia Basket lance « Mai perdrem les nostres arrels & rdquor ;, une nouvelle campagne de renouvellement des abonnements pour retrouver notre tradition la plus importante : celle de profiter de nos équipes à La Fonteta, votre résidence secondaire.

Dans une saison où les couleurs de L’Albufera, et avec elles les racines de notre terre, brilleront dans toute l’Europe, il est temps de retrouver également ce sentiment de taronja qui nous caractérise et qui est indissociable de ce que signifie profiter du basket en direct.

Après avoir parié sur un PLAN TOTAL grâce auquel le montant maximum possible de leur pass a été restitué aux abonnés car la saison n’a pas pu être terminée il y a deux ans, et le maintien du statut d’abonné de tous sans pass de charge la saison dernière, le Club lance maintenant votre abonnement global, qui comprendra à nouveau tous les matchs du Valencia Basket à domicile à la Fuente de San Luís.

Tous ceux que la première équipe masculine et la première équipe féminine concourent à La Fonteta dans les compétitions nationales de la Ligue Endesa et de la Ligue féminine Endesa, et les compétitions internationales en Eurocup et la compétition européenne que les filles concourent, qui affrontera l’avant-première de l’Euroligue Féminine pour tenter d’en faire leur défi, en plus du match de Présentation et de PlayOff.

Processus déjà activé

Le processus de renouvellement pour les abonnés est activé à partir de ce moment jusqu’au 22 août, quand les prochaines dates de la campagne seront annoncées. La collecte ne sera effectuée que lorsque les conditions exactes de capacité pour la prochaine campagne seront connues. Si la capacité ne permet pas l’entrée de tous les abonnés, le pass sera à nouveau « gelé », retour à la procédure de vente de billets pour la saison 2020-21, avec des conditions et des tarifs préférentiels pour ceux qui ont fait leur souhait de continuer en vigueur en tant qu’abonnés pour la saison 2021-22.

Après une saison où la première équipe masculine était aux portes des éliminatoires de l’Euroligue, commence un nouveau projet mené depuis le banc par Joan Peñarroya, avec l’ambition de disputer une Eurocup exigeante pour revenir dans l’élite, et avec l’arrivée de plusieurs nouveaux visages.

Pour sa part, la première équipe féminine, qui sort de la meilleure saison de son histoire, ne cesse de grandir. Après avoir remporté le premier titre européen et s’être proclamées vice-champions du LF Endesa et de la Copa de la Reina, les filles tenteront de se hisser dans la plus haute compétition européenne, l’Euroligue Féminine, dont elles joueront la précédente en septembre prochain.

45 jeux assurés avec le Global Bonus

Dans l’attente de cette nouvelle saison, Avec le Global Pass, vous pouvez profiter de 17 matchs de la Ligue Endesa, ainsi que des Play-Offs si l’équipe se qualifie. En Eurocup au moins 9 matchs seront joués, en plus des matchs éliminatoires pour le titre si l’équipe avance. En Endesa Women’s League, il y aura 15 matchs auxquels on ajouterait les éventuels Play-Offs, et en compétition européenne, 3 matchs seront joués à coup sûr correspondant à la phase de groupes de l’Euroligue ou de l’Eurocup Women.

De plus, l’abonnement comprend également le match de présentation des deux équipes. Tout cela consolide Valencia Basket comme le seul club mondial, qui donne la possibilité de regarder tous les matchs de ses deux équipes avec un seul abonnement.

La devise « Mai perdrem les nostres arrels & rdquor; es el elegido por el Club para titular la Campaña de Abonos, apelando a recuperar esa tradición de ir a la Fonteta y disfrutar en directo de nuestro deporte, recuperando ese sentiment taronja que tanto nos caracteriza y que hemos mantenido a pesar del año tan difícil que nous sommes allés. Tout cela dans une saison où Valencia Basket engagement à donner de la visibilité au patrimoine naturel valencien par excellence, une Albufera dont les couleurs brilleront sur votre peau