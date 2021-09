Campagne de vaccination contre le Covid-19 : deux tiers de la population adulte vaccinée avec la première dose

in

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que la couverture vaccinale était désormais d’une importance phénoménale et qu’il s’agissait d’une étape importante pour le pays.

Le pays a vacciné les deux tiers de sa population adulte avec la première dose et près d’un quart avec les deux doses du vaccin Covid-19.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré jeudi que 66% de la population adulte éligible du pays ont reçu leur première dose et 23% ont reçu les deux doses. Jusqu’à jeudi, 62,39 crores de personnes avaient reçu la première dose et 21,71 crores avaient reçu leur deuxième dose.

En septembre, le pays a administré 81,76 lakh de doses quotidiennes moyennes, contre 59,19 lakh en août. Les doses totales administrées au cours des 22 premiers jours de septembre s’élevaient à 17,99 crore contre 18,35 crore en août.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que la couverture vaccinale était désormais d’une importance phénoménale et qu’il s’agissait d’une étape importante pour le pays. Il a appelé à une nouvelle accélération du rythme pour couvrir tous ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, et que de nouvelles flambées ne peuvent être exclues.

Le ministère de la Santé et de la Famille a également approuvé jeudi la vaccination à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées à mobilité réduite. Les États et les territoires de l’Union ont été invités à faciliter la vaccination à domicile en utilisant des équipes de vaccination mobiles pour les personnes alitées, ayant une mobilité ou un handicap extrêmement restreint, ou ayant des besoins particuliers. Ils devront suivre les SOP relatives au maintien de la chaîne du froid, à la température prescrite, aux injections sûres, à l’élimination des déchets et aux événements indésirables après la vaccination.

Les responsables de la santé ont déclaré que Covid-19 reste toujours un grave défi de santé publique, avec 3,01 lakh cas actifs et 31 923 nouveaux cas quotidiens dans le pays. Trente-trois districts signalent toujours une positivité au test de plus de 10 %.

Le secrétaire à la Santé a écrit aux États au sujet de la période critique des festivals en octobre et novembre et de la tendance parmi les gens à ignorer les comportements appropriés à Covid pendant les festivités. Tout laxisme pourrait entraîner de graves conséquences et une augmentation des cas, a déclaré le secrétaire à la Santé.

Les États ont été invités à imposer des mesures de confinement strictes si la positivité des tests dépasse 10 % ou si le taux d’occupation des lits dans les hôpitaux est supérieur à 60 % dans les soins intensifs ou les lits à oxygène.

