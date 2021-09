Campagne de vaccination contre le Covid-19 : l’Inde atteint le nombre de vaccinations en une journée de 1,33 crore

in

Le nombre total de coups donnés en juillet était de 13,5 crore alors qu’en juin, il était de 12 crore. Un total de 4,66 doses de crore a été administré au cours de la dernière semaine d’août, portant le taux d’exécution quotidien des doses administrées à 66,6 lakh.

Le pays a atteint mardi son plus grand nombre de vaccinations sur une seule journée, après avoir administré 1,33 crore de doses le 31 août. En août, les vaccinations quotidiennes ont franchi la barre des 1 crore au moins deux fois. Actuellement, le nombre total de vaccinations s’élève à 66 crore. Le stock quotidien moyen en août était de 3,7 crores de doses. Les États ont un stock de 5,21 crores de vaccins au 1er septembre.

Près de 50 % de la population éligible a reçu la première dose à la fin du mois d’août. L’Himachal Pradesh est devenu le premier État à achever la vaccination à 100 % de la population éligible avec la première dose.

Dans le but d’augmenter l’accès aux vaccins Covid, le ministère de la Santé a déclaré que les citoyens pourraient accéder aux créneaux pour les vaccins et vérifier la disponibilité sur la recherche Google. Les gens peuvent rechercher les sites de vaccination les plus proches grâce aux barres de recherche Google ou de Google Maps, qui ont été liées au site CoWIN.

« En mars 2021, nous avons commencé à montrer les centres de vaccination Covid-19 sur Google, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial. À partir de cette semaine dans plus de 13 000 emplacements à travers le pays, les gens pourront obtenir des informations plus utiles sur la disponibilité des vaccins et les rendez-vous – alimentés par les données en temps réel des API CoWIN », a déclaré Google.

Le pays a signalé 41 965 nouveaux cas avec un taux de positivité quotidien de 2,61 % et un taux de positivité hebdomadaire de 2,58 %. Le nombre total de cas actifs est de 3 78 181 cas.

