Campagne de vaccination contre le Covid-19 : l’Inde vaccine 62% avec la première dose, 20% complètement vaccinés

Le taux de vaccination quotidien moyen dans le pays était passé à 74,40 lakh en septembre contre 59,19 lakh en août, a déclaré Bhushan.

Le pays a vacciné 62 % de sa population adulte avec la première dose du vaccin Covid-19 et 20 % de la population éligible a été entièrement vaccinée, a déclaré jeudi le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan.

La vaccination totale dans le pays a atteint la barre des 77 crores. Sur ces 57,86 crores étaient des premières doses, tandis que 18,70 crores administrés étaient des deuxièmes doses jusqu’à jeudi matin.

Le taux de vaccination quotidien moyen dans le pays était passé à 74,40 lakh en septembre, contre 59,19 lakh en août et 43,41 lakh en juillet, a déclaré Bhushan. Au cours des 15 premiers jours de septembre, la vaccination totale avait atteint 11,16 crores de doses.

Le pays a enregistré jeudi 30 570 nouveaux cas de Covid-19. Environ 67,79% des cas signalés la semaine dernière provenaient du Kerala. Les cas actifs quotidiens dans le pays étaient de 3 42923 avec un taux de positivité de 2,03 %. Il y a 34 districts dans le pays qui rapportent encore 10 % de positivité et 32 ​​districts ayant des taux de positivité compris entre 5 et 10 %. Le Kerala représentait toujours 56,80% du total des cas actifs, suivi du Maharashtra avec 53 220 cas.

