Campagne de vaccination contre le COVID-19: l’objectif de la vaccination en profit

Par Srikumar Misra,

Vivant en Afrique du Sud vers 2005, j’ai eu une vue de première main sur l’épidémie de sida qui a eu des répercussions et des ravages sur de nombreuses vies. Je me sentais obligé de faire quelque chose, d’une manière ou d’une autre, tout ce que je pouvais influencer en ma capacité à ce moment-là. J’ai finalement réussi à soutenir la AIDS Foundation of South Africa en collaborant à un lancement de produit. Beaucoup plus tard, j’aurais lu comment la bataille contre le VIH avait été gagnée par certaines mesures décisives et controversées prises par le Brésil, lorsqu’il a décidé de la fourniture universelle de médicaments antirétroviraux (ARV) à la pointe de la technologie, quelque chose cela a probablement évité à des pays comme l’Afrique du Sud de plonger indéfiniment.

Avec l’explosion du sida en Afrique et dans d’autres pays pauvres, avec près de 33 millions de personnes officiellement déclarées séropositives, le monde en développement était perdu. Au mieux, les pays pauvres peuvent espérer prévenir de nouveaux cas de sida grâce à des programmes éducatifs. La trithérapie – AZT, ddI, inhibiteurs de protéase et autres composants – qui avait fait du sida une maladie gérable dans les pays développés, était inabordable à 10 à 15 000 dollars par an pour les personnes vivant à la limite des pays pauvres.

Tout cela a changé lorsque le Brésil a décidé que cela suffisait et a veillé à ce que pratiquement tous les patients atteints du SIDA dans le pays reçoivent gratuitement la trithérapie. Le Brésil a rejeté tous les arguments contre les pays pauvres qui traitent le sida; des systèmes de santé fragiles, une population sans instruction et le médicament le plus controversé – onéreux. En 1998, son gouvernement a commencé à faire des copies de médicaments de marque, en produisant certains pour moins d’une fraction des coûts originaux. S’attaquant aux conglomérats pharmaceutiques d’entreprises, le Brésil a montré au monde que les sociétés pharmaceutiques multinationales avaient maintenu «le prix des médicaments antirétroviraux inutilement hors de portée de la grande majorité de la population mondiale». (NYT 2001) Prenant l’exemple, il a démontré que le partage des technologies de la santé pouvait sauver d’innombrables vies.

Et encore une fois, alors que nous sommes confrontés à une crise encore plus aiguë, il est surprenant que le monde ait tardé à agir dans ce cas, malgré l’avantage du recul. Heureusement, mercredi 5 mai, le monde a poussé un soupir de soulagement lorsque le président Joe Biden a annoncé son soutien à une proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud de déroger aux règles commerciales mondiales sur la propriété intellectuelle pour la technologie du vaccin Covid-19. Le mouvement marque un point culminant presque décisif dans une course contre la montre pour sauver la civilisation humaine.

Car, alors que le nombre de cas de COVID-19 dans la plupart des pays occidentaux connaît une baisse constante, l’Inde connaît une résurgence tsunamique du coronavirus. Les hôpitaux à travers l’Inde manquent d’oxygène et de fournitures médicales de base, tandis que les crématoriums travaillent 24 heures sur 24 pour accueillir les cadavres lorsqu’ils s’entassent. Avec plus de 3 lakh de nouvelles infections et près de 3500 décès chaque jour, l’Inde représente désormais plus d’un tiers des cas mondiaux de COVID-19.

Dans ce scénario, il est tout à fait naturel que l’Inde et le monde attendent – peut-être la seule solution qui garde espoir contre la pandémie – des vaccins. Une seule entreprise en Inde devait fournir près d’un tiers des vaccins mondiaux. Compte tenu de l’urgence nationale désormais écrasante de vacciner, l’Inde (elle-même confrontée à une grave pénurie) a décidé d’interdire de nouvelles exportations de vaccins. Ainsi, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne se bousculent maintenant pour obtenir des vaccins contre le virus, qui mute plus vite que jamais.

Dans ce scénario apocalyptique, le débat sur les brevets de vaccins est plutôt déconcertant. Pour l’instant, le seul moyen incontestable de sortir de la pandémie est de vacciner le plus de personnes le plus rapidement possible. Pourtant, malheureusement, la renonciation au brevet pour le vaccin Covid-19 est fortement contestée.

Pas plus tard que la semaine dernière, le géant de la technologie et l’un des grands soutiens de Curevac, Bill Gates, a suscité des critiques lorsqu’il a répondu par un «non» catégorique au partage des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19 avec des pays en développement comme l’Inde. Alors que Gates a évoqué les problèmes de sécurité et les dépenses liées au partage de la technologie des vaccins, les critiques croient que ce sont des motifs purement lucratifs qui orientent sa réponse. l’opposition maximale venant naturellement des grands géants de la pharmacie. Il ne fait aucun doute que les fabricants consacrent beaucoup de temps et d’argent au développement de nouveaux médicaments et craignent de perdre des bénéfices, d’ouvrir le marché à la production de contrefaçon et de démotiver les entreprises pharmaceutiques qui seraient moins susceptibles de vouloir développer de nouveaux vaccins à l’avenir.

Bien que les préoccupations ne soient pas tout à fait déplacées et que l’innovation et les profits ne doivent pas être ignorés, il est impératif de garder à l’esprit la situation sans précédent à laquelle l’humanité et, en fait, l’économie mondiale à long terme – tout comme le VIH l’a fait il y a deux décennies. De plus, il y a d’énormes subventions gouvernementales accordées aux fabricants, et une partie de l’innovation est directement financée par les budgets gouvernementaux, en fait les contribuables.

Le monde développé doit aider et accélérer la fabrication de vaccins dans le monde. Il ne s’agit pas d’un débat sur le but plutôt que sur le profit. Le cadrage du récit le long de ce cadre à somme nulle pendant trop longtemps est devenu une excuse pour écarter le but des affaires. Une action concertée est nécessaire pour encourager le partage des progrès de la recherche et du développement et pour convaincre le monde que les besoins en matière de santé doivent aller au-delà des intérêts commerciaux. La prise de décision dans les conseils d’administration doit faire référence consciemment à la responsabilité et à l’objectif de l’entreprise. Dans le même temps, des mesures concrètes doivent être prises pour que les marchés récompensent les entreprises responsables. Jusqu’à ce que cela se produise, il faut pousser le but, voire le pousser, pour l’injecter dans le profit.

Srikumar Misra est un entrepreneur et fondateur de Milk Mantra.

