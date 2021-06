Campagne de vaccination contre le Covid au Rajasthan ; L’État attire la population tribale avec un kit de rationnement et un voyage gratuit pour obtenir un jab

Le Rajasthan est devenu le quatrième État à avoir une marque de vaccination de 20 crore. (Image PTI)

Le gouvernement du Rajasthan a lancé plusieurs mesures pour persuader la population «moyenne mobile» de l’arrière-pays tribal de se faire vacciner gratuitement qui a commencé dans le pays le 21 juin. Les mesures comprennent la distribution de kits de rationnement, la gratuité des déplacements vers les centres Covid les plus proches et la participation de «bhupas ‘ (prêtres tribaux) pour un exercice de renforcement de la confiance.

Le Rajasthan a jusqu’à présent vacciné 78,3% de la population, mais la campagne n’a pas été aussi fructueuse dans les districts tribaux de Dungarpur, Pratapgarh et Udaipur où la couverture pour la catégorie des 45 ans et plus est la plus faible, a rapporté IE. Dans le bloc Jhadol d’Udaipur, la SDM a distribué 2 000 kits de rationnement gratuits pour inciter la population à venir se faire vacciner. Les kits de rationnement gratuits qui provenaient d’auberges tribales qui sont restées fermées en raison de Covid comprennent du riz, du dal, du riz soufflé, de la farine et de l’huile, a déclaré le SDM.

Les contraintes auxquelles sont confrontés les volontaires sont de convaincre la population tribale qui s’accroche à leurs valeurs traditionnelles d’accepter la médecine moderne et de prendre des doses de vaccins, rappelle un enseignant du gouvernement, Durga Ram, influent au Madri panchayat. Afin d’assurer la population, il doit aussi parfois leur promettre la « mautana » (indemnité de décès).

Le responsable choisit également des magasins de rationnement comme point de contact où les agents au niveau de l’isoloir vérifient la population par rapport à une liste électorale et persuadent ceux qui n’ont pas encore tiré, a informé le DM Chetan Deora. La population bénéficie également d’une aide au déplacement pour se rendre au centre de vaccination le plus proche et regagner son lieu d’habitation.

Une vidéo d’un responsable administratif d’Udaipur menaçant les commerçants et les vendeurs de légumes de sanctions pénales pour ne pas se faire vacciner a été diffusée sur les réseaux sociaux, mais le DM a nié ces informations faisant état de pressions sur les gens par des moyens contraires à l’éthique.

Le bloc Mavli du quartier s’est encordé en sarpanch de villages pour convaincre la population. Des camps spéciaux ont été organisés pour les commerçants et les vendeurs et des déplacements gratuits pour la population vulnérable, y compris les personnes handicapées et les fenêtres. Le Dr Ashok Aditya, le responsable du district nodal pour la vaccination, essaie de couvrir les rumeurs avec des vidéos positives de personnes vaccinées dans le bloc Kotra du district d’Udaipur.

Le directeur du bien-être familial de l’État, Laxman Singh Ola, mentionne que bien que l’administration fasse de son mieux pour briser les mythes entourant la vaccination des populations tribales, la disponibilité des vaccins reste un obstacle.

Rajasthan est devenu le quatrième État à crore 20crore marque de vaccination. Jusqu’à présent, 2,21 crores de doses de vaccin, à la fois Covishiled et Covaxin combinés, ont été achetées et attribuées. Le centre a informé que l’État se verrait allouer 65,20 lakh de vaccins supplémentaires ce mois-ci, ce à quoi le gouvernement dirigé par Ashok Gehlot a remis en question le fait que d’ici la fin du mois, l’État devait donner à 74,66 lakh une deuxième dose de vaccin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.