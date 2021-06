Campagne de vaccination contre les coronavirus: alors que l’Inde cherche à augmenter ses achats, un aperçu des vaccins à venir dans le pays

Le fabricant Biological E basé à Hyderabad a déjà reçu un paiement anticipé de Rs 1 500 crore du Centre

Vaccins contre le coronavirus en Inde : Lorsque le pays a été confronté à une pénurie de vaccins le mois dernier, le gouvernement avait déclaré qu’il achèterait plus de 200 crores de doses de vaccin entre avril et décembre de cette année. Ces nombreuses doses seraient suffisantes pour inoculer l’ensemble de la population adulte de l’Inde. En conséquence, la nouvelle politique sur les vaccins énonce le plan du Centre de se procurer 75 crore doses de Covishield de SII et 55 crore doses de Covaxin de Bharat Biotech, car ce sont les deux vaccins utilisés dans le pays pour la campagne de vaccination contre les coronavirus. Les doses restantes seraient soit achetées auprès de fabricants étrangers, soit impliqueraient l’achat de doses de ces vaccins locaux qui sont actuellement à un stade avancé d’essais.

Voici un aperçu de tous les vaccins à venir en Inde :

Covovax : Le vaccin développé par la société de biotechnologie américaine Novavax s’est avéré efficace à 90,4 % dans ses essais de stade avancé. Par conséquent, le Serum Institute of India (SII) – qui produirait et fournirait le vaccin sous le nom de Covovax en Inde – pourrait commencer par les essais du vaccin à base de protéines sur les enfants le mois prochain. Les essais du vaccin ont été menés aux États-Unis et au Mexique, et après l’annonce des résultats, le Dr VK Paul, membre du groupe de travail indien COVID-19, a exhorté SII à commencer les essais cliniques en Inde dès que possible. En fait, l’étude de transition du vaccin en Inde est déjà à un stade avancé d’achèvement et, par conséquent, il avait déclaré que les essais pédiatriques du vaccin pourraient commencer maintenant. On s’attend à ce que l’Inde se procure 20 crore doses de vaccin entre août et décembre.

Corbevax de E biologique : Le fabricant Biological E basé à Hyderabad a déjà reçu un paiement anticipé de Rs 1 500 crore du Centre afin de pré-réserver 30 doses de crore de son vaccin Corbevax, qui est toujours en cours de développement. Ce paiement a marqué la première instance du gouvernement indien à passer une commande de doses auprès du fabricant avant que le vaccin n’ait été approuvé pour une utilisation d’urgence par les autorités réglementaires. Corbevax, qui a montré des résultats prometteurs dans ses première et deuxième phases d’essais, est actuellement en troisième phase d’essais. Si l’on en croit le plan du Centre, le fabricant produirait 30 crores de doses du vaccin entre août et décembre, et parmi celles-ci, 7,5 crores de doses seraient fournies d’ici septembre.

ZyCov-D : Zydus Cadila, basé à Ahmedabad, fabrique un vaccin appelé ZyCov-D, qui en est à sa troisième phase d’essais cliniques. Le fabricant devrait demander une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin sous peu. La société devrait produire environ 5 crores de doses du vaccin entre août et décembre de cette année, et une fois qu’elle aura demandé la licence, le gouvernement saura s’il convient ou non à l’administration chez les enfants.

Coup de rappel Spoutnik V : Alors que le vaccin russe Spoutnik V a été autorisé pour une utilisation en Inde et il est déjà administré dans le pays. Cependant, maintenant, le développeur de vaccins Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology a déclaré qu’il lancerait bientôt une version de rappel du vaccin qui ciblerait la variante Delta du SRAS-CoV-2, et cela serait mis à la disposition d’autres fabricants aussi. Cependant, aucun autre détail concernant l’efficacité ou le calendrier n’a encore été partagé par la Russie à cet égard.

HGCO19 de Gennova : Gennova Biopharma située à Pune est actuellement dans la première phase de l’essai clinique de son vaccin contre le coronavirus HGCO19. La société avait obtenu le feu vert de la DCGI pour la première phase des essais de vaccins en décembre de l’année dernière, mais ils ont été retardés lorsque le vaccin a dû subir à nouveau une étude de toxicité animale sur les instructions du régulateur.

Vaccin par injection nasale : Développé par Bharat Biotech, basé à Hyderabad, en collaboration avec la Washington University School of Medicine, le vaccin intranasal contre le coronavirus est actuellement en essai clinique de phase 1-2. Nommé BBV154, il vise à être un vaccin à dose unique qui pourrait surmonter les problèmes liés à la délivrance et à l’administration de vaccins injectables. De plus, il est probable que le vaccin puisse également immuniser les cellules des tissus présents dans le nez, la bouche et les poumons de l’individu. Le gouvernement a déclaré dans le passé qu’après la conclusion des essais, 10 crore doses du vaccin nasal seraient fournies par Bharat Biotech.

