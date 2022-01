Campagne de vaccination: près de 40 adolescents lakh reçoivent les premiers coups de Covid au milieu des cas Omicron en hausse

Bharat Biotech a déclaré lundi avoir augmenté sa production et était bien préparé à soutenir le programme d’inoculation.

L’Inde a commencé lundi à administrer les vaccins Covid-19 aux enfants âgés de 15 à 18 ans (ceux nés en 2005, 2006 et 2007). Jusqu’à tard dans la soirée, près de 40 lakhs d’enfants ont reçu la première injection de vaccin Covid-19.

Le ministère de la Santé de l’Union avait annoncé plus tôt que seul Covaxin, le vaccin Covid-19 fabriqué par Bharat Biotech, serait administré aux enfants de 15 à 18 ans et que des doses supplémentaires de Covaxin étaient envoyées à tous les États et territoires de l’Union. Environ 10 crores d’adolescents sont éligibles pour le coup.

Bharat Biotech a déclaré lundi avoir augmenté sa production et était bien préparé à soutenir le programme d’inoculation. La société a en outre déclaré qu’elle fournirait environ 5 à 6 doses de crore de Covaxin en janvier 2022 et l’augmenterait à 7 à 8 doses de crore d’ici février.

« Nous continuons d’investir, de moderniser et d’agrandir nos installations. Comme indiqué précédemment, la mise à l’échelle de la fabrication a été réalisée par étapes dans plusieurs installations de production de niveau 3 de biosécurité spécialement conçues à Hyderabad dans le Telangana, Malur dans le Karnataka et Ankleshwar dans le Gujarat et Pune dans le Maharashtra », a déclaré la société. . Le fabricant de vaccins a ajouté qu’il était sur le point de toucher un milliard de doses annualisées de Covaxin.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé de l’Union a publié lundi une déclaration précisant que la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) avait précédemment approuvé l’extension de la durée de conservation des vaccins Covaxin et Covishield à 12 mois et 9 mois, respectivement. La déclaration a été faite pour rejeter certains rapports selon lesquels des vaccins périmés étaient administrés dans le pays.

« Le 25 octobre 2021, en réponse à la lettre de Bharat Biotech, le CDSCO a approuvé l’extension de la durée de conservation du Covaxin (Whole Virion, Inactivated Coronavirus Vaccine) de 9 mois à 12 mois », a indiqué le ministère.

La durée de conservation des vaccins est prolongée par le CDSCO sur la base d’une analyse et d’un examen approfondis des données de l’étude de stabilité fournies par les fabricants de vaccins, a ajouté le ministère.

