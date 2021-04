Campagne du yuan numérique prévue pour une île contestée de la mer de Chine méridionale

La province de Hainan, dans le sud de la Chine, qui administre la ville préfectorale de Sansha sur un archipel contesté de la mer de Chine méridionale, lancera une campagne de deux semaines plus tard ce mois-ci pour promouvoir l’utilisation du yuan numérique parmi les habitants de l’île.

La ville, créée en 2012, est en première ligne des différends sur les revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale, et est inhabituelle en étant à la fois la plus petite ville de la République populaire de Chine par sa population et sa plus grande par sa portée géographique: englobant officiellement plus de 280 îles et leurs eaux environnantes, atteignant près de 800 000 milles carrés de superficie maritime et terrestre.

Entre le 12 et le 25 avril, la succursale de Hainan de la Banque industrielle et commerciale de Chine, ainsi que la succursale de Haikou de la banque centrale de Chine et le gouvernement municipal de Sansha, prévoient d’organiser un défilé de consommation numérique du yuan dans le but d’encourager l’adoption par les consommateurs du prochain monnaie numérique.

Les rapports officiels annoncent l’événement comme une transformation temporaire de l’île de Yongxing, où se trouve le siège administratif de la ville, en une «île de consommation numérique du renminbi». La campagne de promotion ciblera le personnel du gouvernement de la ville de Sansha, les employés locaux de l’entreprise, d’autres institutions et les résidents de l’île.

La succursale de Hainan de la Banque industrielle et commerciale, ou ICBC Hainan, soutiendra diverses offres de consommation dans les supermarchés, les hôtels et les restaurants de l’île, où les participants bénéficieront d’une réduction de 99 yuans (15 $) pour chaque dépense de 100 yuans.

L’infrastructure bancaire marchande et mobile d’ICBC Hainan, ainsi que les portefeuilles numériques en yuan, seront mis en œuvre pour illustrer la sécurité et la commodité de la nouvelle monnaie et sensibiliser le public à celle-ci. Dans un bref aperçu pour le public, les rapports des médias officiels chinois expliquent:

« Le renminbi numérique peut être simplement équivalent au renminbi en espèces, mais sous une forme différente, et présente les caractéristiques d’une compensation légale et d’un anonymat contrôlable. »

Comme indiqué précédemment, la Chine a déjà organisé une série d’événements promotionnels numériques sur le yuan, dont un récent à l’occasion de la Journée internationale de la femme et des loteries festives pour le Nouvel An chinois. Des projets pilotes antérieurs pour tester la monnaie numérique de la banque centrale et son infrastructure ont eu lieu dans les régions des provinces de Shenzhen, Suzhou, Xiong’an et Chengdu, avec d’autres tests à Shanghai, Hainan, Changsha, Qingdao, Dalian et Xi’an prévus pour 2021.