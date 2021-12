Campagne Halo Infinite, 6 astuces pour maîtriser le jeu

Halo Infinite est là. Alors que Microsoft a lancé un composant multijoueur amusant et riche en novembre, il est enfin temps de jouer à la campagne solo, qui représente un nouveau départ pour la série de diverses manières. Le dernier de 343 Industries a été salué comme un redémarrage spirituel en termes de récit, mais son passage à un monde ouvert réinvente également considérablement le jeu d’instant en instant – même les vétérans de la série peuvent avoir besoin d’une formation de base.

Pour cette raison, nous avons rassemblé six trucs et astuces essentiels pour la campagne Halo Infinite afin de vous aider à terminer le combat avec style. Si vous êtes plutôt un Spartan de style Slayer, assurez-vous de consulter plutôt nos conseils multijoueurs Halo Infinite – bien que la plupart d’entre eux fonctionnent également assez bien pour la campagne.

1 Ne vous concentrez pas trop sur la mêlée



En multijoueur, les attaques au corps à corps font partie du soi-disant triangle d’or Halo aux côtés des armes à feu et des grenades. Dans la campagne Halo Infinite, la mêlée est toujours importante, mais il vaut probablement mieux ne pas y mettre trop de stock. Les missions solo ont tendance à inclure des arènes plus grandes que le multijoueur et une grande partie d’entre elles se déroulent dans le monde ouvert de Zeta Halo. Cela signifie qu’essayer de battre vos ennemis avec des attaques à courte portée vous mettra probablement en danger le plus souvent. Si vous avez peu de munitions ou si vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre arme équipée, Halo Infinite propose une variété d’armes à feu. N’ayez pas peur de choisir ceux que vous ne connaissez pas et de les expérimenter – vous pourriez même trouver un nouveau favori.

2 Utilisez le Gungoose pour les bases et les boss



Le Gungoose est un nouveau modèle de la bien-aimée Mongoose, le véhicule de type quad rapide et polyvalent introduit dans Halo 3. Vous pouvez parcourir la quasi-totalité de Zeta Halo avec, bien que certains des terrains les plus rocheux vous obligeront probablement à le quitter. derrière.

La plus grande différence entre le Gungoose et le Mongoose est que le premier est équipé d’un lance-roquettes pratique – et mortel. Vous pouvez utiliser cette arme avec le bon pare-chocs et, à condition que vous donniez la priorité à l’élimination des brutes et des élites, effacez les bases d’opérations avancées avant même de vous mettre au sol. Vous pouvez également vous débarrasser de la plupart des cibles de grande valeur de cette façon. Si vous voulez vous emparer d’un Gungoose le plus rapidement possible, concentrez-vous sur des objectifs de valeur comme les tours de propagande et aider les Marines de l’UNSC sur le champ de bataille.

3 FOB ne révèlent pas tous les points d’intérêt sur la carte



Les tours Assassin’s Creed et Far Cry vous ont probablement fait prendre de très mauvaises habitudes. Alors que l’ascension de ces structures vous permet souvent de vous synchroniser pleinement avec le monde qui vous entoure, Halo Infinite opte pour une approche différente. Bien qu’il ait encore des « tours » – ou « bases d’opérations avancées » (FOB) comme on les appelle ici – qui révèlent beaucoup de contenu disponible sur la carte, « beaucoup » ne signifie pas nécessairement « tout ».

Bien sûr, vous pourrez connaître l’emplacement de certaines tours de propagande, escouades marines et structures Forerunner, bien qu’il y ait beaucoup plus à Halo Infinite que cela. Si vous voulez vraiment vous perdre dans Zeta Halo, il est préférable de vous promener à votre rythme et d’explorer à l’aide d’indices visuels.

4 Grind towers et UNSC Marines pour débloquer Valor



Tout comme le multijoueur, la campagne Halo Infinite introduit une mini passe de combat pour la progression du personnage de Master Chief. Se frayer un chemin à travers la passe de combat vous permet d’accéder à des Marines de l’UNSC mieux équipés, à des versions plus puissantes de vos armes et véhicules tels que le Gungoose susmentionné.

Vous pouvez gagner de la Valor en accomplissant des activités annexes, mais attention : bien que les boss et les bases soient amusants à jouer et que les Spartan Cores soient rapides à saisir, ils ne vous rapportent aucun point de Valor. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur la destruction des tours de propagande et, peut-être plus important encore, sur la libération de groupes de Marines en danger.

5 Boostez les boucliers en premier



Master Chief est bien équipé avec des gadgets et des compétences qui vous aident à échapper aux attaques des Brutes et des Elites, sans parler du nouveau tir de grappin qui peut choquer les ennemis. Cependant, notre suggestion est que vous maximisiez d’abord vos boucliers si vous voulez avoir plus de facilité tout au long de votre campagne. Vous découvrirez assez rapidement que vous n’utiliserez pas très souvent vos autres compétences, ou du moins que leur mise à niveau ne les rend pas significativement meilleures que leurs versions de base. Au-delà de cela, avoir plus de boucliers est particulièrement important en ce moment étant donné que Halo Infinite ne prend pas encore en charge la coopération, ce qui signifie que plus vous pouvez résister aux attaques de vos ennemis, mieux c’est.

6 Vous ne pouvez pas rejouer les missions de l’histoire



Un petit détail que vous pourriez manquer au début : dans Halo Infinite, vous ne pouvez pas rejouer les missions de l’histoire. Si vous êtes un finaliste et que vous ne voulez pas manquer des crânes ou d’autres objets de collection répartis sur la carte, assurez-vous de rechercher soigneusement l’environnement lors de votre première exécution. Sinon, vous serez obligé de recommencer votre campagne dans une nouvelle sauvegarde juste pour répéter la mission. Bien que nous ne sachions pas si 343 Industries a l’intention d’ajouter la rejouabilité des missions à l’avenir, la bonne nouvelle est que les crânes déverrouillés dans une sauvegarde sont également disponibles dans vos autres emplacements de sauvegarde.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.