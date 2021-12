Campagne Halo Infinite : ce qui s’est mal passé en 2020 | Nouvelles de GameSpot

Dans cette vidéo, DeVante parle de ce qui n’a pas fonctionné avec la démo 2020 de Halo Infinite. Bonnie Ross de 343 a expliqué que les développeurs travaillaient principalement à domicile à l’époque en raison de la pandémie et que tous ceux qui travaillaient sur le jeu n’avaient pas la même qualité d’image pour la démo.

DeVante parle également du moment où le multijoueur de Halo Infinite obtiendra des listes de lecture supplémentaires. Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) et Free-For-All sont en route, mais ils ne seront pas dans le jeu le 8 décembre lors du lancement de la campagne.

Plus tard dans la vidéo, DeVante parle de Call of Duty: Warzone qui obtient enfin sa nouvelle carte tant attendue sur le thème du Pacifique cette semaine et comment les joueurs peuvent obtenir un accès anticipé.