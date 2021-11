Campagne « Har Ghar Dastak » à Delhi : voici comment les personnes souffrant d’un handicap physique grave peuvent s’inscrire à la vaccination contre le Covid-19 à domicile

Afin de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte dans l’exercice de vaccination, le gouvernement central a récemment lancé une campagne « Har Ghar Dastak » d’un mois. (. // Fichier Photo)

Campagne de vaccination « Har Ghar Dastak » contre le Covid-19 à Delhi : Le gouvernement de Delhi a lancé une campagne pour effectuer la vaccination COVID-19 porte-à-porte des personnes souffrant de handicaps physiques graves qui sont incapables de se rendre dans les centres de vaccination pour leurs vaccins Covid.

Selon l’affiche publiée par le gouvernement de Delhi, la campagne de vaccination en porte-à-porte sera effectuée entre le 12 et le 27 novembre dans la capitale et vise à vacciner ceux qui n’ont pas encore pris une dose du vaccin Covid et ceux dont le deuxième coup est en retard.

Pendant le trajet, les gens pourront bénéficier d’un centre de vaccination sans rendez-vous pour obtenir leur première ou deuxième dose de vaccin dans tous les centres, et aucune inscription préalable ne sera requise, selon l’affiche de la campagne publiée par la Direction de la protection de la famille – Gouvernement de NCT de Delhi.

Vaccination à domicile contre le Covid à Delhi – Numéros d’assistance :

Les personnes souffrant d’un handicap physique grave et incapables de se rendre dans leur centre de vaccination Covid-19 le plus proche peuvent contacter les autorités aux numéros ci-dessous pour s’inscrire à la vaccination à domicile.

Districts :: Numéros d’assistance téléphonique

Nord: 011-23645701

Nord Ouest: 011-25951182 / 8130854050

Nord-Est : 011-22120014

New Delhi: 1800111323

Est: 011-22029103

Ouest: 011-25100093/25100094/25100096/25100097/7982661695

Sud: 8287898412

Sud-Est : 8595748455

Sud-Ouest : 011-25073502/25073505/25073507/25073508

Shahdara : 011-22120020

Central: 011-23270151

En appelant le numéro d’assistance, les appelants seront invités à partager leurs coordonnées et leur handicap.

Après vérification, le personnel médical du district sera affecté pour les vacciner à leur domicile.

La liste des centres gouvernementaux de vaccination contre le Covid-19 à Delhi est disponible sur www.dshm.gov.in et www.cowin.gov.in

Afin de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte dans l’exercice de vaccination, le gouvernement central a récemment lancé une campagne « Har Ghar Dastak » d’un mois.

Selon les données officielles partagées par le département de la santé, plus de deux crore doses de vaccin Covid ont été administrées à Delhi jusqu’à ce jour et plus de 77 personnes lakh ont reçu les deux doses du vaccin Covid-19.

Le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union avait récemment écrit à plusieurs États et territoires de l’Union pour leur demander de donner la priorité à l’administration de la deuxième dose aux bénéficiaires qui ne se sont pas fait piquer après l’expiration de l’intervalle prescrit entre les deux doses.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.