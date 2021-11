Campagne pour l’emploi des personnes handicapées : Sainsbury’s et Coca-Cola parmi 20 000 se joignent à un coup de pouce majeur | Politique | Nouvelles

Les chiffres publiés hier soir pour marquer le cinquième anniversaire du programme aujourd’hui montrent que des entreprises comptant au total 11 millions d’employés sont désormais impliquées.

Disability Confident encourage les entreprises à améliorer la façon dont elles recrutent, fidélisent et développent leurs employés handicapés.

Chloe Smith, la ministre des Personnes handicapées, a exhorté hier soir davantage d’entreprises à adhérer au programme.

Elle s’exprimait avant une visite à l’hôtel Hilton de Londres, un membre confiant en matière de handicap, pour rencontrer trois membres du personnel atteints du syndrome de Down, qui ont bénéficié du programme.

Mme Smith a déclaré : « Toutes les personnes handicapées méritent des chances égales de s’épanouir au travail.

«Grâce à notre plan pour l’emploi et à des programmes comme Disability Confident, nous nous efforçons d’en faire une réalité, avec des employeurs comme Hilton montrant ce qui est possible.

« Les derniers chiffres de l’emploi des personnes handicapées montrent que nous progressons, avec 300 000 emplois supplémentaires au cours de l’année écoulée, mais nous restons concentrés sur l’augmentation de ce nombre, en voyant un million de personnes handicapées supplémentaires travailler d’ici 2027.

« J’appelle davantage d’entreprises à devenir confiantes en matière de handicap, à créer des emplois inclusifs et accessibles et à récolter les avantages que cela apporte. »

Disability Confident a aidé Stephen Duckworth, resté paralysé après un accident en 1981, à faire carrière chez Network Rail où il est maintenant directeur non exécutif.

Le Dr Duckworth a déclaré : « Le programme Disability Confident a eu deux impacts importants : accroître la confiance des employeurs dans l’embauche de personnes handicapées ; et augmenter la confiance des personnes handicapées pour élever leurs aspirations à atteindre des rôles de leadership.

« Les réseaux de personnel, introduits dans de nombreuses organisations à la suite du programme Disability Confident, ont donné aux personnes handicapées le courage d’accroître leurs aspirations, la confiance nécessaire pour avancer dans leur carrière et rivaliser sur des règles du jeu plus équitables pour les postes de direction avec leurs non-handicapés. collègues.

« J’encourage tous les employeurs – petits, moyens et grands – à profiter du potentiel des salariés handicapés.

Philip Adcock, directeur des technologies de l’information pour l’Europe chez Ford, a déclaré : « Ford est fier de faire partie de Disability Confident et apprécie les avantages que ce programme apporte à notre organisation.

« Nous savons que de nombreuses personnes sont encore confrontées à une stigmatisation injuste autour du handicap, et nous pensons que notre implication dans Disability Confident fournit un signal clair que nous voulons que les employés handicapés actuels et futurs se sentent appartenir à notre organisation.

«Nous encourageons tous les employeurs, quelle que soit leur taille ou leur portée, à se joindre à nous pour devenir un membre Disability Confidant, afin qu’ils puissent également commencer à partager les avantages que ce programme apporte pour créer des lieux de travail plus inclusifs et un pays plus équitable.»

Tim Fallowfield, secrétaire général et directeur des services d’entreprise chez Sainsbury’s, a déclaré : « Nous voulons être un détaillant véritablement inclusif et aider les collègues handicapés à réaliser leur plein potentiel.

« Disability Confident améliore nos façons d’interagir, d’aider et d’améliorer l’accessibilité et j’encourage les autres entreprises à s’inscrire sans hésiter. »

Kate Nicholls, directrice générale de l’organisation de l’industrie hôtelière UK Hospitality, a déclaré : « Nous nous engageons à prendre des mesures pour rendre le secteur de l’hôtellerie plus accessible aux clients handicapés et pour qu’il soit une option de carrière lucrative pour tout le monde.