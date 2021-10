Campagne publicitaire Fabindia : Fabindia sort la publicité ‘Jashn-e-Riwaaz’ alors que les tendances #BoycottFabindia précèdent Diwali

Alors que Fabindia a retiré sa publicité à la suite de l’étincelle, de nombreux experts pensent que les marques doivent rester fidèles à leur objectif et à leur voix.

La tendance #Boycott sur la plateforme de réseautage social Twitter n’est plus un événement nouveau, surtout en ce qui concerne les marques. Le dernier de cette liste est le détaillant indien Fabindia, qui a récemment attiré l’attention des internautes pour sa nouvelle collection Diwali « Jashn-e-Riwaaz ». Alors que plusieurs internautes ont critiqué la marque pour avoir qualifié Diwali d’anti-hindou, beaucoup l’ont même blâmée pour une « tentative d’appropriation culturelle énergique des festivals hindous ». Même le député du BJP Tejasvi Surya est allé sur la plate-forme pour partager sa pensée. « Cette tentative délibérée d’abrahamisation des fêtes hindoues, représentant des modèles sans tenues traditionnelles hindoues, doit être dénoncée. Et des marques comme @FabindiaNews doivent faire face à des coûts économiques pour de telles mésaventures délibérées », a-t-il déclaré.

Alors que Fabindia a retiré sa publicité à la suite de l’étincelle, de nombreux experts pensent que les marques doivent rester fidèles à leur objectif et à leur voix. De plus, ils ne devraient pas se recroqueviller au moindre soupçon de controverse. « La campagne de FabIndia Jashn-e-Riwaz n’essayait en aucun cas de nuire ou d’attaquer le sentiment hindou. En tant que marque, Fabindia est synonyme de célébration de la culture indienne et a toujours maintenu un ton laïc dans toutes ses communications. Supprimer une publicité qui semble offensante pour quelques privilégiés revient à jouer sur un sentiment individuel plutôt que sur une voix collective. Malheureusement, les marques craignent que le sentiment individuel ne se transforme en une voix collective, c’est pourquoi elles n’ont d’autre choix que de se conformer », a déclaré Rutu Mody Kamdar, fondateur et directeur de Jigsaw Brand Consultants.

Dans un e-mail envoyé à Fabindia Overseas Private Limited, Dipali Patwa, responsable de la marque et de la communauté du groupe, a déclaré : « Notre campagne Diwali ‘Jhilmil Si Diwali’ est lancée cette semaine ».

Fait intéressant, Fabindia n’est pas la seule marque à être passée sous le scanner. L’année dernière, la marque de bijoux Tanishq a suscité la colère de sa campagne Ekatvam mettant en vedette une fête prénatale interconfessionnelle qui prétendait promouvoir le « djihad de l’amour » et le « faux laïcisme ». Récemment, la publicité Kanyadaan de Manyavar mettant en vedette Alia Bhatt était également au milieu d’une controverse car les internautes pensaient qu’elle critiquait les rituels hindous. Selon Suman Srivastava, directeur de Samhita, dans un monde polarisé, les marques ne peuvent pas être neutres. « De toute façon, les marques neutres sont incolores et suscitent moins de passion. Il est préférable que les marques soient claires sur leurs valeurs et attirent ceux qui résonnent avec ces valeurs », a-t-il ajouté.

Pour Soumitra Patnekar, responsable de la stratégie, Enormous, aujourd’hui, les marques sont de plus en plus harcelées et craignent les répercussions auxquelles elles pourraient être confrontées à l’avenir. « Aujourd’hui, tout est vu à travers une lentille politique, surtout lorsqu’il s’agit de mettre en valeur la culture indienne. En réalité, le groupe cible de Fabindia est immunisé contre une telle bigoterie. De plus, la culture du boycott a très peu de durée de vie. Il s’éteint dans une semaine, et les gens seront à la recherche de quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré.

