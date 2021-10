Campagnes de Daniella Chávez, « Et une qui est super riche »

campagne de Daniella Chávez, « Et une qui est super riche » | Instagram

Daniella Chavez Elle est plus qu’un joli visage et un corps plus que beau et c’est pourquoi elle sait tirer parti de ses attributs physiques pour réaliser ce qu’elle veut et c’est pourquoi elle a fait campagne avec la phrase « Et une qui est super riche » sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, cette belle femme a partagé que ceux qui soutiennent le candidat de son choix dans ce débat pour le pouvoir au Chili pourraient gagner une semaine gratuite de leur contenu privé et apparemment les cadeaux pour ceux qui soutiennent leur candidat restent en augmentation.

La belle Daniella Chávez a surpris ses abonnés sur Twitter ce matin en partageant quelques photographies dans lesquelles la chanteuse chilienne est plus que spectaculaire avec un message qui montre très clairement à quel point elle serait triste si le parti d’opposition gagnait.

La mariée de l’America’s Cup Elle a partagé que si le candidat de gauche quittait le pouvoir, ils devraient payer plus d’impôts, qu’ils voulaient que les plus riches paient plus et qu’elle qui « est si riche » aurait des ennuis ; invitant ainsi ses partisans à se pencher vers son candidat.

Alors si le candidat de gauche sort, vais-je devoir payer plus d’impôts ? Comment voulez-vous faire payer plus aux super riches ! Et celui qui est super riche n’est pas juste !, a écrit la belle Daniella.

Parallèlement à la phrase, vous pouvez voir la belle Daniella Chávez profiter de ce qui semble être une journée à la piscine, car elle joue avec un énorme cygne rose et elle a l’air vraiment voluptueuse avec un petit maillot de bain deux pièces rose qui laisse aussi beaucoup de sa peau et de ses courbes en vue ; De plus, l’expression du modèle est inexplicable.

Dany s’est avérée être une femme forte et objective, elle n’est pas très intéressée par les idées de ce qui correspond aux hommes ou aux femmes, elle croit en l’égalité et parle autant des chaussures que du pouvoir et du football.

La Chilienne parle de pouvoir depuis des semaines sur ses réseaux sociaux et invite les internautes à opter pour l’option qu’elle juge la meilleure ; cherchant même à les récompenser d’une manière ou d’une autre pour le faire.

Daniella Chavez Elle fait également sensation lorsque joue l’équipe chilienne qu’elle soutient avec ferveur et dès avant le début du match lui envoie de bonnes ondes et des photos dédiées qui sont appréciées par les réseaux sociaux.

Pendant les matchs, elle devient une véritable fan commentant ses émotions lorsqu’elles marquent ou lorsque quelque chose la dérange de la part de l’arbitre et des autres ; elle a définitivement le titre et la couronne de La Novia de la Copa América.

On dit que Daniella est venue à Televisa, au Mexique, grâce à Cristiano Ronaldo ; Eh bien, les rumeurs sur une relation supposée entre eux et qu’elle serait la cause de leur séparation d’avec Irina Shayk, l’ont mise aux yeux du public.

Les adeptes de CR7 à grande vitesse ont recherché sur les réseaux sociaux qui était cette belle femme et c’est ainsi que sa popularité a augmenté jusqu’à ce qu’elle tombe dans l’intérêt de Televisa et se retrouve dans l’équipe sportive de la Copa América.