Campagnes pré-vacances : liste de contrôle du marketing Twitter pour les entreprises de commerce électronique

La grande saison des fêtes approche à grands pas. Votre boutique e-commerce est-elle prête ?

Il y a beaucoup à faire pour préparer votre entreprise de commerce électronique pour la saison des vacances. Pour vous aider, voici une liste de contrôle marketing rapide sur Twitter pour les marques de commerce électronique afin de vous assurer de maximiser vos opportunités.

1. Recherchez des hashtags pertinents et configurez votre suivi

Les hashtags sont la clé du succès de Twitter.

En plus d’aider à maximiser la découverte de contenu, les hashtags peuvent également vous aider, vous et votre équipe, à réfléchir à un contenu plus efficace et à des offres spéciales saisonnières.

Étonnamment, il n’y a pas beaucoup d’outils pour la recherche de hashtags, vous devrez donc passer du temps à chercher sur Twitter et à essayer d’affiner votre liste. Pour vous donner une longueur d’avance, voici quelques outils intéressants pour vous permettre de découvrir vos meilleurs hashtags liés aux vacances-travail :

KeywordTool.io

KeywordTool.io est un outil de recherche de mots clés freemium qui comprend une fonction de recherche de hashtag très utile. Vous obtiendrez gratuitement une liste de hashtags à rechercher. Si vous effectuez une mise à niveau, chaque hashtag sera également accompagné de mesures utiles, notamment :

Volume de recherche de Google – Affiche combien de personnes ont recherché ce hashtag sur Google ce mois-ci au cours de l’année précédente Tendance – Vous montre comment le volume de recherche mensuel d’un mot clé a changé au cours des 12 derniers mois CPC – Données sur les performances du coût par clic basées sur Google Ads) Concurrence – Il s’agit du nombre d’annonceurs enchérissant sur chaque mot clé, par rapport à tous les mots clés sur Google



Bien que ces mesures ne reposent pas vraiment sur des données spécifiques à Twitter (parce que Twitter ne donne pas accès à une grande partie des données qu’ils collectent et possèdent), ces informations peuvent vous aider à prendre une décision plus éclairée quant à la popularité de chacun. hashtag.

Hashtagify

Hashtagify est l’un des rares outils spécifiques aux hashtags. Il analyse des millions de flux Twitter pour identifier les hashtags étroitement liés.

Cela vous permet d’étendre votre liste de base à plus de termes à rechercher.

Optimiseur de texte

Un autre outil pour découvrir des termes au-delà de votre liste « évidente » initiale, Text Optimizer utilise une analyse sémantique pour trouver des concepts sous-jacents qui constituent n’importe quel sujet.

Vous pourrez également utiliser ces hashtags sur Instagram, alors gardez cette liste à portée de main.

2. Trouvez et connectez-vous à des influenceurs

Pour tirer le meilleur parti de vos vacances, essayez de trouver des personnes qui vous aideront à faire passer le mot. De nombreux blogueurs et influenceurs Twitter recherchent du contenu et des idées de cadeaux pour Noël, donc si vous les abordez avec votre cadeau ou vos idées, ils peuvent être vraiment reconnaissants.

Buzzsumo est un excellent outil pour trouver des influenceurs de niche et commencer à établir des liens significatifs avec eux. Tapez simplement vos mots-clés et parcourez la liste.

Pour chaque profil Twitter identifié, Buzzsumo affichera le nombre d’abonnés, ainsi que les taux de réponse et de retweet, qui reflètent la quantité de contenu unique que chaque influenceur publie par rapport à la quantité de contenu qu’il republie à partir d’autres comptes. Une autre mesure utile ici est « Average Retweets » qui montre combien de retweets, en moyenne, les tweets de cet utilisateur voient.

Tous ces points de données peuvent vous aider à identifier les « vrais » influenceurs, c’est-à-dire ceux qui retweetent les autres et génèrent des retweets de leurs followers.

3. Optimisez votre site pour les conversions

Avant de lancer votre campagne Twitter, assurez-vous de créer une stratégie claire d’optimisation des conversions. En d’autres termes, que voulez-vous que votre trafic de référence Twitter fasse sur votre site de commerce électronique.

Concrètement, pour une boutique eCommerce, pensez à créer et/ou optimiser ces pages :

Page d’offres spéciales (par exemple « Offres de Noël ») Pages de lots de produits Idées cadeaux Pages de produits individuels

Assurez-vous que toutes ces pages sont belles et fonctionnent bien sur les appareils mobiles (le trafic Twitter a longtemps été principalement mobile). De plus, vous devez également créer des parcours d’achat clairs sur tout le site en mettant en place des recommandations de produits, des CTA personnalisés et des méthodes d’engagement hors site (comme les e-mails d’abandon de panier).

Avant de lancer votre campagne Twitter, vous devez vous assurer que vous maximisez vos chances de convertir le trafic que vous obtiendrez (idéalement) sur l’ensemble de votre magasin.

En utilisant l’intelligence artificielle, Dialogue offre un excellent moyen de personnaliser l’expérience d’achat des utilisateurs de votre site et de les transformer en clients en fournissant des recommandations de produits intelligentes et en suggérant le meilleur contenu en fonction de chaque parcours utilisateur.

Dialogue est facile à intégrer à l’aide d’une application Shopify, vous pouvez donc facilement le tester maintenant pendant que vous avez encore du temps.

Voici quelques autres excellentes applications Shopify à considérer pour cette période des fêtes.

4. Suivez vos résultats

Enfin, plus vous configurez tôt vos événements et objectifs, plus vous pourrez accumuler de données. Vous aurez besoin de toutes ces données pour une campagne marketing Twitter encore plus réussie l’année prochaine.

Finteza est une excellente suite d’analyse Web qui rend l’analyse de données simple et efficace. Vous pouvez suivre vos entonnoirs de conversion et la façon dont votre trafic Twitter interagit avec celui-ci pour identifier les problèmes et les distractions possibles qui pourraient empêcher les utilisateurs de votre site d’effectuer un achat :

Conclusion

Le marketing des fêtes est passionnant, en particulier sur une plate-forme de médias sociaux au rythme rapide comme Twitter. Pourtant, cela peut aussi être assez écrasant.

Ce sera à la fois plus facile et plus efficace si vous vous préparez. Utilisez la liste de contrôle ci-dessus pour vous assurer que votre campagne de marketing des fêtes sera un énorme succès.