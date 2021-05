Campazzo cravate, Jokic explose et les Nuggets nouent la série

Les pépites sont là. L’équipe dirigée par Mike Malone devait gagner pour éviter de se rendre à Portland avec un 0-2 très difficile à surmonter. Et le garçon l’a fait, dans un match plus difficile qu’il ne montre un résultat final trompeur et dans lequel il a fallu, encore une fois, la meilleure version d’un Nikola Jokic qui ne manque jamais de remporter une victoire clé. Le Serbe a marqué 38 points, avec 8 rebonds et 5 passes décisives dans une série de tirs spectaculaire: 15 sur 20 dans les buts sur le terrain et 2 sur 4 dans les triples., avec 6 sur 6 de la ligne de portée. Et le tout en 31 minutes de jeu. Le franchisé des Nuggets n’en avait plus besoin, qui sait qu’il doit monopoliser le leadership en l’absence de Jamal Murray et que les playoffs exigent une concentration immédiate et non un regard sur les rounds futurs qui ne sont encore que de simples hypothèses qui peuvent ou ne peuvent pas se transformer en réalité. Jokic était le meilleur, il a dirigé, marqué, protesté (un classique) et condamné quand il le fallait, à la fin d’un match dans lequel Denver avait déjà un avantage, mais cela s’est terminé lorsque Jusuf Nurkic a été éliminé pour faute, au début du quatrième quart-temps. Cela, et un triple et une aide de Facundo Campazzo, ont définitivement fait pencher la balance contre une équipe, Terry Sttots, qui n’a jamais abandonné, mais s’est contentée de la victoire dans le premier match.

Les Blazers ont désormais un avantage sur le terrain, mais leur effort défensif reste discutable (pour le moins dire) et ne semble pas suffisant pour battre Denver dans une série au meilleur des sept, même s’ils ne comptent pas sur Jamal Murray. Bien sûr, Damian Lillard voudra rendre les choses difficiles, comme il l’a fait aujourd’hui; au moins dans la première moitié. Le meneur a jeté sa fierté lorsque les Nuggets ont semblé s’échapper et, avec un triplé après l’autre, il a laissé son équipe en vie à la mi-temps. Bien sûr, avec les défauts typiques d’un système axé uniquement sur l’attaque: 31 et 42 points reçus dans les deux premiers trimestres, une gêne qui ne fixait que par intermittence les minutes de Jusuf Nurkic sur la piste. Lillard avait 8 points à 3 points à la mi-temps, égalant le record de tous les temps, mais il n’a pas pu suivre en seconde période, au cours de laquelle il n’a marqué qu’un seul de plus.

La fin du match, en passant, appartenait à un fantastique Facundo Campazzo, qui était dans chacun d’eux, a attiré une controverse flagrante de CJ McCollum au troisième quart et a eu beaucoup de succès dans les dernières minutes. Premier, avec une passe qui passa entre les jambes de McCollum et que Jokic transforma en panier, mettant son équipe en 20 (118-98). Et puis, avec un triple qui a définitivement enterré les options de ses rivaux (121-100, à moins de cinq minutes de la fin). L’Argentin a terminé avec 12 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 1 blocage en 30 minutes et a été postulé, un jour de plus, comme une pièce fondamentale dans le schéma de Mike Malone, qui aime jouer avec plusieurs bases (Monte Morris avait encore 12 points, avec 7 passes) et qu’il doit tirer autant qu’il le peut sans Murray. Campazzo, en passant, a tiré 4 sur 10 buts sur le terrain et 2 sur 4 en triples., il était très actif en défense et les Nuggets ont terminé avec un +11 avec lui sur le court. Une performance très complète, seulement la deuxième de sa carrière en séries éliminatoires. Et cela augure bien pour le leur, qui doit obtenir au moins l’un des deux prochains matchs à Portland pour retrouver l’avantage sur le terrain.

Le pouvoir du quartier-maître

Il semble que ce qui marquera la cravate ne sera pas, malgré tout, le rôle des stars. On suppose que Jokic et Lillard évolueront à leur niveau habituel et que leurs performances seront comme elles sont aujourd’hui, formidables. Le Serbe a terminé avec un nombre impressionnant, et le meneur (42 + 4 + 10 en plus de 42 minutes) n’a pas manqué. Cependant, la mairie jouera un rôle fondamental dans un lien avec un avenir incertain, en termes de résultat et de durée. Tout dépendra de la ténacité mentale des Blazers, avec le projet en échec et Terry Sttots sur la ligne. Ils ont mis de nombreuses années à essayer de faire avancer un projet qui restait avec la finale de l’Ouest 2019 comme limite, dans une année au cours de laquelle ils ont profité de la partie faible de la table pour accéder à l’avant-dernière ronde des séries éliminatoires. Mais bien sûr, cela semble peu compte tenu des années que l’équipe a construit autour de Damian Lillard. Le plafond est bas, les chances de sonner pratiquement nulles et, dans cette série, la peur d’entrevoir la fin d’une époque pour la franchise peut être la clé pour décider de l’élimination.

Là, les secondaires entreront. Les Blazers ont besoin de plus de Carmelo Anthony, qui était l’ombre de l’homme qui a marqué 18 points avec 4 triples dans le premier match de la série; en cela, seulement 5 points avec 1 sur 5 en coups et un -24 avec lui sur la piste. Le bon côté pour eux est le bon rôle de Norman Powell (15 points), que Nurkic est à la hausse (7 + 13 et la seule lumière en défense) et que CJ McCollum est toujours une chose sûre: 21 points, dont 9 sur 12 en tirs. Dans les Nuggets, les choses ont bien fonctionné à cet égard: 18 de Michael Porter Jr., 13 d’Aaron Gordon, 9 d’Austin Rivers et 15 d’un incroyable Paul Millsap, qui apporte des points, ainsi que du courage et du courage. Il y aura la clé de la série, dans ce quartier-maître qui décide parfois des championnats et que, dans ce cas, il sera essentiel d’entrevoir la fin d’une série qui, sans Jamal Murray, a une fin incertaine. Pour le moment, un avantage de terrain pour les Blazers, mais avec une victoire qui renforce les Nuggets, qui affrontent les playoffs sans rien perdre sans une de leurs stars, dommage il y a quelques mois, alors qu’ils étaient des candidats légitimes au titre. Maintenant, l’histoire en est une autre. Et il sera écrit par Jokic, Lillard et leurs lieutenants. Nous verrons qui l’emportera à la fin.