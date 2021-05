Campazzo, Deck, Vildoza … l’année où la NBA a mangé l’Europe

Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Mike James, Luka Vidoza et Elijah Bryant. Les uns après les autres, et dans le même ordre, tout le monde a fait ses valises en cette saison de basket pour voler d’Europe et atterrir en NBA. Un exode sans précédent, non pas à cause du nombre, ce qui n’est plus surprenant dans une compétition américaine de plus en plus internationale; mais par les formes. Avec ses nuances, mais brusques, fugaces, sans marge de manœuvre. Le Real Madrid, parmi toutes les équipes du vieux continent, a été celui qui a le plus souffert. Le départ de Facu n’était pas imprévisible, loin de là, mais ce n’était pas moins douloureux pour cela. Des bureaux blancs, qui partageaient les problèmes économiques généralisés de la pandémie, il a été décidé de ne faire aucun renfort pour réduire l’écart. “C’était un combat aérien. Il fallait trouver un moyen de couvrir la clause de sortie”, a récemment révélé l’agent du joueur de Cordoue, David Carro. Au final, la formule a été trouvée et Campazzo a réalisé son rêve: “En tant que garçon, la NBA était un fantasme super lointain (…). Je suis arrivé, je suis là et je veux bien jouer, je ‘ Je ne suis pas content de faire mes débuts, je vais essayer de me faire un trou », a déclaré le meneur à AS dès son arrivée à Denver.

Les restrictions financières imposées aux franchises nord-américaines, qui ne peuvent effectuer des paiements de clauses de plus de 750 000 $, n’étaient pas suffisantes. Ni dans son cas ni dans celui de Deck, Vildoza ou Bryant, car celui de James est un cas très différent. Une situation atypique, avec un cadre qui embrasse déjà d’éternels débats et qui repense, dans l’esprit de beaucoup, le type de relations que la NBA peut entretenir avec le reste des ligues, dont l’objectif des joueurs est, dans d’innombrables cas, de finir par jouer dans la compétition américaine. Un casse-tête qui a toujours existé pour les équipes du vieux continent, mais qui s’accentue dans des situations comme celles vécues lors de cette campagne. “L’Euroligue et la FIBA ​​doivent s’asseoir de toute urgence et dire que” personne ne peut aller en NBA tant que les équipes là-bas ne paient pas une clause de cinq millions d’euros “. Ce qui a été fait ici doit être respecté. Je crains que, oui. Cela n’arrive pas, la NBA finira par installer une division ici à un moment donné », a souligné le sélectionneur slovène primé Zmago Sagadin l’année dernière.

Dans de nombreux cas, les parallèles nous amènent à penser à un modus operandi appelé à se projeter. Si au sein de la NBA, cette saison, il est devenu à la mode d’arrêter de jouer avant les rachats (Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Andre Drummond …); Dans les relations avec les équipes de l’Euroligue, les mouvements ont été marqués par 1 + 3. Un parcours garanti, pour mettre les joueurs à l’épreuve, et trois autres qui, selon les résultats de la période précédente, pourraient se concrétiser. C’est le cas de Deck et Vildoza. Si vous parlez du second, poussé à l’extrême: l’ancien joueur de Baskonia ne devrait pas faire ses débuts cette saison en NBA, il sera testé lors de la ligue d’été et, à partir de là, ce sera décidé. “Il lui reste encore beaucoup de temps pour venir ici. Nos dépisteurs étaient ravis de lui. Nous aurons le temps de l’analyser durant l’été”, a déclaré Tom Thibodeau, entraîneur des New York Knicks, la nouvelle équipe du joueur argentin. NY Post.

“La NBA” vole “constamment des concepts à l’Europe”

Le dernier à imiter le processus a été Elijah Bryant, qui a échangé Tel Aviv contre Milwaukee. Le tireur américain, qui a récolté en moyenne 9,8 points, 3 rebonds et 2 passes décisives dans l’Euroligue actuelle, s’est ainsi racheté du passé dans son pays natal. En 2018, il n’a pas été repêché et, par la suite, il n’a pu être présenté que dans la ligue d’été. Premièrement, avec les 76ers de Philadelphie; plus tard, avec les Bucks eux-mêmes, qui sont venus à lui pour sceller leur équipe pour la finale de la NBA. Dans son cas, après paiement par l’organisation du Wisconsin d’une clause d’un demi-million de dollars; c’est-à-dire dans les limites des contraintes. Très juteux

Dernier sur la liste. Un qui parfois semblait pouvoir même écrire plus de noms. Le Real Madrid, encore une fois, a été l’un des grands perdants; bien qu’indirectement. La Baskonia, doublement, directement. Même avant que le mouvement de Vildoza ne soit confirmé, l’avenir de Pierriá Henry menaçait de passer par le Minnesota. Et aussitôt, laissant à néant l’accord entre le Madrid et l’entité basque pour la saison prochaine, dans laquelle, si la NBA n’intervient pas à nouveau, le meneur, comme on pouvait s’y attendre, fera partie de la discipline blanche. La concurrence américaine a commencé à se fixer ses objectifs pour le présent, sans toutefois oublier l’avenir. Les loups eux-mêmes, en principe, auront Leandro Bolmaro pour le prochain cours. Le joueur argentin, qui rejoindra Campazzo, Deck et Vildoza sur la liste d’albiceleste, renouvelé avec Barcelone jusqu’en 2023 avec une clause de 900000 $, facilement récupérable avec le quota et la compensation dans le salaire. Quoi qu’il en soit, le joueur a été repêché l’an dernier dans la ligue nord-américaine. Après avoir été sélectionné par les New York Knicks en 23e position, ses droits ont été transférés à la franchise de Ricky Rubio et Juancho Hernangómez.

Usman Garuba pourrait être le prochain, bien que suivant le processus de brouillon normal. Sans frayeur. Après ses expositions contre Anadolu Efes, son nom a gagné en intégrité et, placé entre les positions 11 et 15 de l’équipe nationale, génère de plus en plus de compliments: “On se dit clairement qu’il a la possibilité de devenir l’un des meilleurs défenseurs de la NBA”, se mélange dans les rassemblements ESPN.

Ce n’est pas quelque chose de spécifique. Le respect que la NBA a pour le basket-ball pratiqué en Europe s’est considérablement accru ces dernières saisons. Ce qui était auparavant des cas spécifiques sont désormais de droit universel, avec la possibilité, à travers Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, que, pendant trois années consécutives, le MVP de la compétition provienne du vieux continent. (parlant, comme dans tout l’article, d’origine basket-ball et non d’acte de naissance, bien que maintenant ils coïncident). “L’écart actuel entre le basketball américain et européen est très faible. Aujourd’hui, certains des meilleurs joueurs de la NBA sont européens et certains des meilleurs joueurs sont américains”, a récemment déclaré Ryan Saunders, le plus jeune entraîneur de la compétition américaine en 40 ans. saisons, pour ce même support. Sans y rester. Selon les Wolves, le basket européen est aujourd’hui une source d’inspiration pour la meilleure ligue du monde: “Nous, en tant que coachs de la NBA, sommes constamment en train de” voler “des concepts à l’Europe”, a-t-il assuré, en même temps qu’il n’a pas fermé la porte pour pouvoir s’entraîner un jour en dehors des Etats-Unis. Développeur.

Campazzo, James et Bryant, pour le ring

Les résultats donnent raison à Saunders. Si les mouvements pouvaient surprendre les supporters, les équipes ou les joueurs eux-mêmes; les réactions ont été tout aussi surprenantes. Les étapes ont été gravées à grande vitesse, réduisant au maximum les processus d’intégration et, si possible, contribuant dès le premier instant. Elijah Bryant, à ses débuts avec les Bucks, avait 16 points, 6 rebonds et 3 passes. Son nom pourrait entrer dans les plans de Mike Budenholzer face à la rotation d’un playoffs qui marquera le sort de l’entraîneur. C’est ce à quoi il en est venu, en principe. Aux côtés d’Anteto, Khris Middleton ou Jrue Holiday se battront pour le ring, tout comme Campazzo et Mike James. Deck, avec des aspirations collectives très différentes et avec le parcours fermé, a également été un atout de retour immédiat. Avec des performances allant jusqu’à 16 et 18 points, il semble qu’il ait accepté dans l’Oklahoma, qu’il ne prolongera rarement son contrat avant les trois ans qui, à ce jour, ne sont pas garantis.

Le Facu, de tous ceux mentionnés, est celui qui a eu le plus à transpirer. Maintenant, blessures à travers, c’est une autre astuce à laquelle les Nuggets doivent s’accrocher face à la poursuite d’un anneau qui, parfois, était très proche et, soudain, s’est cruellement éloigné. Campazzo a commencé à attirer de nombreux regards dans la pré-saison, puis, à la suite des mêmes attentes créées, il a dû faire face aux critiques les plus féroces; maintenant, il est le détenteur incontesté, avec des moyennes qui n’ont fait qu’augmenter et qui s’intègrent parfaitement à ce que demande la NBA. Non seulement il défend exceptionnellement, avec ces fondamentaux qui éblouissent sûrement Saunders; il offre également la portion de divertissement exigée par le fan américain. Trois des meilleures passes décisives de la saison, selon la NBA elle-même, sont les siennes. A terminé la saison régulière avec 6,1 points, 2,1 rebonds, 3,6 passes décisives, 1,2 interceptions et avec le sentiment que, face au prochain parcours, il pourra démarrer sans le manteau du doute qui l’entoure.

Mike James, pour sa part, est obligé de le faire. Le renouvellement de Dimitris Itoudis en tant qu’entraîneur du CSKA Moscou, pour les deux prochaines années, rend incompatible le retour du meneur dans l’équipe russe. Dans son cas, ce n’est pas la NBA qui est venue le chercher: il s’est enfui dans son pays natal, résultat de désaccords avec l’entraîneur. Maintenant, face à la nouvelle donne, il faut voir ce qu’il advient de sa situation contractuelle, à deux ans et 5 millions restants. En tout cas, qu’il s’agisse d’une résiliation ou d’une extension de la situation actuelle, tout indique que James cherchera à prolonger son voyage à travers les États-Unis. “Je suis heureux de son succès en NBA. Les bonnes performances de Mike à Brooklyn nous profitent à la fois pour lui et pour nous”, a déclaré Andrey Vatutin, président du CSKA. Après deux contrats de 10 jours, James a gagné la chance de se battre pour le ring avec les Brooklyn Nets, à côté des trois grands et avec une mer de possibilités. Cela s’inscrit dans l’idiosyncrasie de la ligue, avec cette aide à la table pour Durant que beaucoup classent comme le jeu de l’année, et l’adaptation a également été féroce.: 7,7 points et 4,2 passes décisives. Un de plus. Au total, trois joueurs qui ont commencé la saison en jouant à l’Euroligue et qui peuvent la terminer en portant la bague NBA. Temps nouveaux.