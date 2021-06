Campazzo : du Real Madrid à une opportunité suprême à Denver

Les sensations de Facu Campazzo doivent être, après une année folle, à donner avec une chanson dans les dents. Non seulement il a réalisé son rêve, mais il s’est vu dans un avion proche de celui sur lequel il est monté à Madrid. À Denver, cela lui a coûté cher, mais il a terminé l’année en tant que titulaire en séries éliminatoires même si la raison en était une malheureuse blessure à un coéquipier, Jamal Murray. Pendant la première partie de saison en NBA il ne devait tirer que des triples, et que Mike Malone le connaissait et l’appréciait, mais il a évolué car ils lui ont laissé une certaine souplesse, il a surpris ceux qui ne connaissaient rien à la défense avec lui et peut être content. Son année sportive a commencé en pleine pandémie, à Madrid et sachant qu’il était hors de l’équipe dès qu’il a reçu l’appel de la meilleure ligue de basket au monde, mettre un brochet dans les montagnes Rocheuses et il a renversé une situation dans laquelle il n’avait pas le plein contrôle de ce qui lui arrivait.

Les Nuggets repartent éliminés et avec le sentiment qu’avec Murray les Suns, au moins, ne leur aurait pas donné le coup de fouet qu’ils leur ont donné dans le demi-finales de conférence. Campazzo a bien mieux résisté Damien Lillard qu’un Chris Paul qui, en raison de son énorme talent et de sa capacité à dominer les quatre matchs, a fait bouger Malone et mettre fin à la campagne en supprimant Facu de la propriété à tester avec Monte Morris, quelque chose qui n’a pas eu d’effet majeur.

Pour le bien de Facu Campazzo, faire le grand saut en NBA à trente ans était un train à ne pas manquer. Il fait partie de ces recrues hors du commun, comme l’étaient à leur époque Jorge Garbajosa ou son compatriote Pablo Prigioni. La chance vient à vous et vous devez la saisir. Au Real Madrid, il était le dominant absolu et il ne faut pas cacher que sa perte, qui n’a pas été couverte pendant la campagne en raison de carences financières bien qu’annoncées à l’avance, a laissé les hommes de Laso très épuisés. Eh bien, à Denver, il a non seulement eu des problèmes d’adaptation à la langue ou au groupe, ce qui est logique dans ces cas-là, mais aussi à développer le jeu pour lequel il avait été embauché. En séries éliminatoires, il a eu l’exposition nécessaire pour changer de nombreuses opinions qui avaient été rejetées contre lui et maintenant il peut faire face sa deuxième année de contrat avec plus de facilité.

L’idée que Malone avait en tête, ou c’est du moins ce qu’il l’a transmis, était de jouer des minutes de magie avec Facu et Nikola. L’Argentin a dû les travailler, pas magiques mais les avoir, tandis que le Serbe, référence sans équivoque de l’équipe, a fini par être le MVP de la saison en NBA.

La rotation extérieure des Nuggets a été un problème pour Campazzo, qui a dû mériter le poste malgré le curriculum vitae. Une blessure avant qu’il ne s’arrête pour le All-Star a rendu les choses encore plus difficiles pour lui, mais il est sorti plus fort. Murray était le partant avec Harris comme garde, Morris était devant lui au poste de meneur et Dozier était apprécié des entraîneurs en raison de ce qu’il a donné en défense. Et il restait des minutes pour Hampton, Howard et Facu lui-même. La configuration a changé lorsque Harris et Hampton sont partis dans le métier d’Aaron Gordon, la distinction qui a annoncé qu’il y avait un candidat pour le Ring.

Les blessures de Murray et de Dozier, et même l’inconfort de Barton, ont forcé le meneur de Cordoue, qui s’est également retrouvé sans Monte Morris dans certains gros matchs. Il est aux commandes depuis la chute de Murray et les circonstances doivent en profiter.

Campazzo a quitté Madrid avec une moyenne de 9,9 points et 7,1 passes décisives en Euroligue. Dans une saison également atypique en NBA, réduite pour revenir au calendrier régulier de la ligue en 2021, il grandit petit à petit dans les Nuggets et les chiffres en sont un bon exemple. Des 6,1 points et 3,6 passes décisives de la phase régulière, où il a débuté 19 des 65 matchs qu’il a disputés, à 9,3 points et 4,1 passes décisives en phase finale. Ne pas revenir aux données pour l’Europe, mais se rapprocher. Il a été acculé à jeter triplé et un peu plus quand il est arrivé et terminé, en le combinant avec plus de fonctions, avec un taux de réussite de 40%. La progression est palpable.

L’Argentin a un contrat en vigueur, puisqu’il a signé pour deux saisons en décembre de l’année dernière. Ce sera donc la viande d’un transfert éventuelMais pas parce qu’il n’a pas encore gagné sa place à Denver. Ce dernier cycle a servi de rampe d’impulsion pour Facu aussi en ces termes, les contractuels, puisque dans le 2021/22 il commencera beaucoup mieux placé pour gagner un nouveau salaire qui le fera rester un peu plus longtemps dans la ligue nord-américaine. De nombreuses possibilités s’offrent à lui.

CONNEXES | Campazzo souligne les différences entre la NBA et le reste des ligues