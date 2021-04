“Campazzo est la meilleure équipe défensive de l’année”

Campazzo a promis la guerre et la donne. S’installer en NBA n’est pas facile. Son surnom, la meilleure ligue du monde, donne un indice étrange sur le niveau du port. Le talent est nécessaire, mais pas suffisant. Comme l’effort. Le Facu était clair avant de traverser l’Atlantique. Dans chacune des interviews qu’il a données avant de commencer sa nouvelle étape de basket-ball, il a remarqué: Il allait assumer le rôle qui lui était assigné, travailler à partir de celui-ci et valoriser ces vertus qui, de son point de vue et de l’équipe, pourraient être les plus utiles. J’allais commencer la maison avec les fondations et, maintenant, celles-ci sont de plus en plus solides. Il a choisi un projet ambitieux, avec un présent et un avenir, grandissant et avec de grandes aspirations. C’est un concurrent naturel et, pour eux, la compétition est une nécessité. Denver Nuggets était une destination aussi idéale qu’audacieuse, comme Facundo lui-même pour la franchise. À la fermeture du marché, ils l’ont prouvé: Garry Harris et RJ Hampton, le premier garde et le deuxième joueur de base, ont quitté Denver dans l’opération qui a amené Aaron Gordon au Colorado. Campazzo, converti en combo qui alterne les positions extérieures le cas échéant, aurait pu être l’un des membres de l’opération, mais il est resté. Ils lui font confiance et le montrent à la fois en actions et en paroles.

Les compliments, à la fois des rivaux et des coéquipiers, ont été une constante. Même dans les pires moments, quand les minutes résistaient et les bons sentiments encore plus. Après des hauts et des bas constants, la stabilité est arrivée (c’est généralement le cas) et, en elle, le positif l’emporte sur l’autre. Possessions plus courtes, moins de direction, plus de capture et de tir, etc. Campazzo a évolué conformément à ce que Mike Malone lui demandait, faisant avant tout de la défense sa principale arme. Dans l’une des nombreuses nuits de score compulsif de Stephen Curry cette saison, le meneur des Golden State Warriors a assuré que Facundo «avait eu le meilleur de lui». Hier soir, dans un match revanche qui n’est pas venu, Curry a de nouveau mené son équipe à la victoire, mais devoir surmonter, encore une fois, sa lourde défense, est de plus en plus commenté au sein de la compétition. Il y a plusieurs matchs, lors de la victoire contre les Houston Rockets, John Wall n’était pas si gentil. Après un braquage à la fin du premier quart-temps, alors que la base américaine se léchait déjà les lèvres, et une faute à cause de l’intensité, qui s’est terminée avec Wall au sol, le joueur de Houston s’est aussitôt levé pour chercher le verbal. confrontation, visiblement déséquilibrée. “Cela montre la compétitivité des joueurs de la NBA. Les plus compétitifs de la planète et Campazzo en fait partie. C’est comme la peste, profitez de ce style de jeu”, ont déclaré, en même temps, les commentateurs des Rockets en charge de la retransmission.

“Campazzo est comme la peste”

La dure perte de Jamal Murray, qui complique grandement les aspirations de la franchise, est synonyme d’un effort collectif qui commence par la position de base elle-même. Contre Memphis, après trois matchs en tant que remplaçant, Campazzo a commencé comme partant, car on soupçonnait que cela pouvait arriver (mais cela ne s’est pas produit). Il est resté. Sûrement, à cause de l’absence de Monte Morris, mais, Quelle que soit la rotation dans laquelle s’installe (maintenant, en plus, avec l’ajout d’Austin Rivers), son importance continue de croître. Il est à son plus prolifique en termes de minutes, de points et de passes décisives, étant l’un des six joueurs de l’équipe avec la plus grande responsabilité défensive dans les victoires. Désormais, en plus, avec l’éventuelle perte de Will Barton, en attendant une IRM, il pourrait même augmenter son temps sur la piste dans certaines Nuggets qui sont passées de l’aspiration à tout à la réception coup après coup.

Il est clair sur son rôle, comme il l’a prévenu, et est très apprécié par ses coéquipiers. “Facundo fait partie de la meilleure équipe défensive de la NBA. Peu importe le nombre de minutes qu’il joue. Je ne le dis pas parce qu’il est mon coéquipier, mais il mérite d’être dans le meilleur quintette défensif. Il a la capacité. pour annuler celui qui doit marquer. “, a assuré son coéquipier, JaMychal Green, dans ce maelström de contributions positives. “Il fait un excellent travail en sortant du banc et en marquant le meilleur meneur de l’équipe adverse. Pour moi, c’est l’un des meilleurs défenseurs du périmètre que nous ayons dans toute la ligue”, a ajouté Pau Millsap. Malone, qui a toujours été très satisfait de sa prestation, continue sans lésiner dans son discours: “Facu est un rookie pour la NBA, mais nous savons qu’il a joué des matchs importants en Europe et JJ. OO. C’est un compétiteur qui vit pour ces moments et qui n’a pas peur d’eux. C’est ce que vous attendez de n’importe quel joueur. . ” Par et pour rivaliser.