Campazzo et son avenir : « Mon esprit est à cent pour cent dans la NBA »

La saison n’est pas facile pour les Denver Nuggets, une équipe bâtie pour rêver du titre mais dévastée par les blessures. Et ce n’est pas le cas pour Facundo Campazzo, qui a semblé sortir de la rotation mais est revenu quelques minutes avant le fléau des pertes dans la rotation du Colorado. Et, comme toujours, il fait de son mieux pour aider son équipe. Après avoir joué contre les Knicks au Madison Square Garden samedi dernier, dans le cadre de l’initiative NBA Saturdays, le gardien argentin (30 ans) a assisté à AS pour parler du présent troublé … et d’un avenir incertain: contrat se termine à la fin de ce cours.

Il vient de jouer pour la première fois avec un public au Madison Square Garden, la Mecque du basket. Comment est?

Cela vous rend un peu nerveux, à cause de tout ce que Madison et son équipe, les New York Knicks, représentent. J’ai eu l’occasion d’y jouer l’année dernière, mais sans public, et c’était tout aussi imposant. Cela signifiait beaucoup, et maintenant avec un public encore plus. Jouer là-bas vous concentre et vous motive. Pas seulement moi, n’importe quel basketteur. C’est un rêve de jouer sur ce terrain.

Lors de sa deuxième saison en NBA, il a connu des hauts et des bas en termes de minutes et de présence dans la rotation. Comment allez vous?

Eh bien, je le gère bien. Je suis toujours en phase d’adaptation. Je savais que mon rôle allait être différent de ce que je faisais dans d’autres équipes. Sachant cela et avec votre tête prête, vous le voyez venir et vous êtes prêt. J’essaie de mettre mon énergie à profiter des opportunités. Nous avons eu beaucoup de blessures au cours de cette saison et de la dernière. Cela me permet peut-être de jouer plus de minutes et d’essayer d’aider l’équipe. Savoir lire la situation et voir où je peux aider l’équipe. Ce n’est pas facile, plusieurs fois vous vous trompez et d’autres fois tout se passe bien pour vous. J’essaie toujours d’y mettre toute mon énergie.

Résilier le contrat à la fin de la saison. Votre tête est-elle à cent pour cent de rester en NBA ou envisageriez-vous un retour en Europe ?

Ma tête est à 100% ici en NBA. Cette Ligue exige le maximum de vous à la fois physiquement et mentalement. C’est super difficile de penser à l’avenir. Il y aura du temps pour ça. J’aime concourir et je veux continuer à concourir ici. Je veux profiter de mes opportunités pour le reste de la saison. J’essaie de ne pas laisser dans ma tête que je mets fin à mon contrat cette année, ou de m’en servir comme motivation pour que cela n’influence pas ma façon de jouer. Avec la tranquillité d’esprit, à l’avenir, il sera connu.

Avez-vous le temps de suivre le Real Madrid depuis les États-Unis ?

J’essaie de regarder les matchs quand l’horaire me le permet. Je sais que le derby avec Barcelone arrive bientôt. Ce jeu est très motivant pour chaque joueur, pour tous ceux qui aiment ce genre de jeu. L’Euroligue est super compétitive, n’importe qui peut battre n’importe qui. Il y a des rivaux qui ne jouent peut-être pas bien et qui peuvent alors vous battre en tant que visiteur. Comme toujours, exigeant à cent pour cent.

Les deux s’affrontent toujours sur les courts NBA : est-il plus difficile de défendre Luka Doncic ou Ricky Rubio ?

En fait, les deux. Les deux sont difficiles à défendre. Ricky joue à un niveau formidable, avec beaucoup de confiance dans le tir et dans la lecture du jeu. Ça fait mal partout. Cela le rend super dangereux. Vous ne savez pas où ça va aller. Et à propos de Luka… que va-t-il dire. Pour sa position, il est super grand. Il peut vous jouer au poste bas, il peut passer un bon moment… Il faut être prudent car les deux peuvent vous blesser.

Que dirait la Facu d’aujourd’hui à celui qui est arrivé en NBA il y a un peu plus d’un an ?

Je vous dirais de profiter, surtout de profiter de l’expérience. Profitez d’être dans le monde NBA. Essayez d’apprendre autant que possible. Profitez de ce qu’est l’évolution du joueur qui, ici en NBA, est le meilleur. Comment il se développe, comment il s’entraîne. Et soyez prêt, car les opportunités sont tout le temps en NBA. Soyez toujours prêt.