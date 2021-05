Campazzo fait tout et Jokic condamne : 2-1 pour les Nuggets

Les Nuggets retrouvent le facteur du terrain. L’équipe de Mike Malone a réalisé un match fabuleux qui a clôturé, bien sûr, Nikola Jokic : le Serbe a giflé un deuxième coup franc manqué consécutif de Monte Morris et a condamné un match qui, sans ce rebond, aurait donné aux Blazers l’option (pas de temps mort et trois secondes à jouer) pour égaliser le match et forcez l’extension. Il n’y a pas eu de chance et ceux du Colorado l’ont emporté à juste titre contre une équipe dont les fans ont crié cette “défense” sans grande conviction. En fin de compte, nous parlons d’une équipe qui, ce qu’elle est à défendre, défend peu. Les Blazers avaient une fiche de 94-96 grâce à un panier de Carmelo Anthony à moins de cinq minutes de la fin. mais ensuite ils ont eu le pájara inhérent d’une équipe avec de nombreuses déconnexions et ils ont manqué de possibilités, malgré les 3 derniers de Damian Lillard et CJ McCollum, qui ont donné une certaine excitation à l’affaire. Maintenant, ils perdent le facteur du terrain et sont obligés de gagner le quatrième match. Bien sûr, les choses changent très vite en NBA.

Les Nuggets ont marqué 39 points au premier quart et 36 au dernier, un autre symptôme de ce dont les Blazers sont capables et de ce dont ils ne sont pas capables. L’équipe locale, grandi devant son public, est ressortie enhardie, mais vite diluée. L’expulsion de Jusuf Nurkic a clarifié les choses pour l’équipe de Denver, qui cherchait trop Nikola Jokic pour lui fournir des ballons et faire des dégâts dans la surface. À ce stade, Terry Stotts a préféré mettre Robert Covington au sommet du géant serbe plutôt qu’Enes Kanter, qui est pratiquement hors de la rotation dans une autre série éliminatoire. Un classique trop gros et une tache sur la carrière d’un mec cool, mais il vaut ce qu’il vaut et, en phase avec l’équipe à laquelle il appartient actuellement, défend ce qu’il défend. Et avec ça, malheureusement, tout est dit.

Nikola Jokic a capté une autre performance scandaleuse : 36 points, 11 rebonds et 5 passes décisives, avec 12 sur 24 en field goal et 4 sur 7 en triples, en plus d’avoir marqué les huit lancers francs qu’il a tentés. Et c’était bien accompagné, en partie par Austin Rivers (5 sur 10 en triples, un dans la touche finale qui a servi à donner beaucoup d’air aux hommes de Mike Malone) et en partie par Facundo Campazzo, qui a joué un rôle très important et a été plus libre en n’ayant pas la responsabilité de défendre Damian Lillard : 11 points (avec deux lancers francs sans échec dans la dernière minute), 8 rebonds et 9 passes, un fou avec le triple-double, 2 interceptions et 1 stopper. En plus de l’Argentin, qui est en crescendo pendant la série, Aaron Gordon a marqué 13 points et Michael Porter Jr. 15. Et un bon rôle aussi sur le banc pour JaMychal Green (8 buts) et le Monte Morris susmentionné, malgré les lancers francs manqués à la fin, avec beaucoup de pression environnementale : 8 + 5 + 5, un peu de tout et une participation claire et clé aux minutes les plus importantes du crash.

Et chez les Blazers, avec Nurkic absent alors qu’il était indispensable (13 + 13 + 6, +9 avec lui sur le court), la participation était habituelle. Damian Lillard a eu un autre grand rôle et est allé à 37 points, avec 15 sur 31 aux paniers et 5 sur 16 aux triples, une dalle trop grande dans laquelle les locaux ne se sont pas spécialement démarqués : un taux de réussite de 31 % en contrepartie de l’équipe locale, qui a dépassé les 52%, une statistique inhabituelle. McCollum avait 22 points et 9 rebonds, mais il est de plus en plus difficile de le voir à côté de Lillard, tandis que Normal Powell est passé à 18 et Carmelo Anthony s’est amélioré, contribuant à 17 sur le banc. Cela n’a servi à rien : les Blazers, qui ont remporté le premier match, perdent leur avantage sur le terrain et ont un duel à deux têtes dans lequel ils n’ont qu’à gagner ou mourir, eh bien parce que Ils ne peuvent pas se rendre à Denver avec un ballon de match ou à cause de la difficulté immense d’élever un 3-1. D’une manière ou d’une autre, il n’a pas de solutions pour Jokic. Ni eux ni personne d’autre, bien sûr. C’est le problème.