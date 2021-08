Campazzo : “Je ne joue plus à Play, mon joueur est horrible…”

Facundo Campazzo a montré son côté le plus personnel dans Boîte noire, un cycle d’entretiens approfondis par Julio Leiva à Filo News. “Être petit a toujours été un karma”, reconnaît la base argentine. Quelle est votre taille?. “Voulez-vous ma vraie taille, ou ce qu’elle dit sur Wikipédia ? Je suis à 1,78-79 », a répondu Campazzo qu’avant de s’installer au Real Madrid et de devenir l’une des meilleures bases du Vieux Continent, il devait mettre les batteries à Murcie. “Ils m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu un mineur avec un ventre. J’étais à Murcie et je voulais revenir à Madrid, la meilleure équipe d’Europe. Là, je suis devenu sérieux avec mon poids. Mon partenaire m’a beaucoup aidé.”

Campazzo a disputé ses troisièmes Jeux Olympiques à Tokyo, mais au premier (Londres 2012) a réalisé un rêve. “Je jouais avec Ginobili, Nocioni…. J’étais nerveux et effrayé. Dans certaines situations, je suis un peu timide“Et à partir de cette date, il a également pris un autre souvenir inoubliable.”Si quelqu’un du futur venait me dire que j’allais brancher Kobe Bryant, cela ressemblerait à une blague. J’ai joué dans la pièce avec lui ». Mais Campazzo était aussi aux adieux à la Golden Generation du basket argentin. “Les Jeux de Rio ont été inoubliables pour cela.” Et préviens que “Il y aura un avant et un après dans la retraite de Scola de l’équipe argentine”.

Campazzo a remporté l’argent à la Coupe du monde 2019 en Chine (il a perdu la finale contre l’Espagne) et pense que la clé était “de ne pas se comparer à la Golden Generation”. “En finale, nous sommes tombés sur une réalité : l’Espagne était une grande équipe.”

Vivez maintenant une nouvelle vie en NBA, ce qui a également provoqué certains changements dans leur quotidien. “J’ai enlevé le Play off quand j’étais sur les Nuggets. Mon lecteur est nul à 2K. Il voulait jouer avec moi, mais il n’a pas donné le niveau. “Malgré la notoriété qu’ont les Argentins, dans la Ligue nord-américaine, il est devenu quelqu’un de calme.” Les joueurs parlent beaucoup. Je ne peux pas jouer et parler en même temps. Et puis ils l’ont mis sur le dessus. Je ne parle que s’ils me disent quelque chose.”

Cette timidité dont il parlait au début l’a également empêché de rencontrer Messi. “J’en ai eu l’occasion, mais j’étais gêné. J’étais en panique. Cristiano, par contre, je le connaissais.”