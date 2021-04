Campazzo Maquina et Jokic Apuntilla, voici comment sont ces pépites

Magnifique spectacle offert par Facu Campazzo à Denver contre les pélicans de la Nouvelle-Orléans. Il n’était pas un comparsa, il était le protagoniste. Le meneur de Cordoue a réalisé son premier double-double en NBA, avec 19 points et 10 passes décisives, mais il n’a pas seulement vécu de ces chiffres: il a fait trois triples dans les moments chauds et a fait une défense pour presque sceller la victoire.. Les locaux ont gagné par les cheveux, 114-112, de sorte que pour eux semble important d’égaliser la quatrième place et d’être, ainsi, semé de la même manière que perdre pour les visiteurs, le Pels, qui s’éloignent de la zone d’honneur quand il semble qu’ils se sont réveillés. Ce n’est pas Campazzo, cependant, qui a abandonné le jeu: c’est un bouchon de Nikola Jokic (32) à Zion Williamson (21) qui a mis le Pépites dans un avantage que pas deux lancers francs ratés par PJ Dozier avec une demi-seconde à faire ne pourraient ternir. Ceux de Louisiane ont échoué lors du retour du dernier quart-temps et ont quitté la Ball Arena attristés et même énervés par ce jeu du stopper, qui était à la limite de la légalité.

Denver a une fiche de 7-1 depuis la perte de Jamal Murray et toujours sans Monte Morris, ce qui en dit long sur la chimie créée.. Afin de Jokic C’est une récompense face à être MVP, car cela montre qu’il peut également être décisif en défense. Afin de Porter, qui a marqué 28, cela signifie continuer une bonne séquence. Afin de Campazzo, la brillance et la prise de conscience qu’il peut être plus utile dans un environnement difficile que certains dans l’environnement du personnel ne le croyaient.

Le déploiement des pélicans était, malgré tout, le. Adams, en tant que propriétaire; Hernangómez, avec de bonnes minutes comme substitut; Ball et Bledsoe, à un bon point et répondant. Mais peut-être que ce n’est pas une pierre sur leur chemin, c’est peut-être que les Nuggets sont trop bons pour se battre. Parce que le travail de Stan van Gundy était bon. Ils ont pris un peu de retard au début et cela les a empêchés de dominer, mais ils ont joué leurs cartes comme ils l’ont fait ces dernières semaines et étaient à un souffle de dessiner ou de gagner.

Concernant Facu Campazzo, son meilleur match en NBA. Il avait donné plus de passes décisives (13) dans un autre, mais n’avait pas atteint cette barrière de 19 points et dans le panier passe pour former un double-double. Et le timing est important. Responsabilité maximale. Et l’exercer d’une manière qui rappelle ce à quoi ils étaient habitués à Madrid avant son départ.

Les Pélicans ont été écrasés par une course de 11-2 contre le bord au premier quart, avec deux actions rapides de Harrison et une allée fétide de Rivers pour Millsap. Ces douze points d’avantage étaient la dalle à soulever et qui, face à une équipe qui veut gagner la NBA, devient de plus en plus lourde au fil des minutes. À la mi-temps, ils sont arrivés à quatre, mais ils n’ont pas terminé et ont dû attendre la dernière période pour se revoir avec des options.

Les visiteurs ont refait le caoutchouc au quatrième quart, mais il ne restait plus que trois minutes quand ils étaient à dix et ont tiré avec tout. Vol rapide, triple à bord, etc. Toutes les armes. Et ils ont rattrapé les habitants. Campazzo a même cherché la fiche d’Ingram sur l’une des dernières pièces. C’est son coéquipier Jokic qui a privé les Pélicans du match nul, 114-114, en tournant rapidement et en coiffant le ballon de Williamson. Avec cela, il leur a donné pour en tirer le meilleur parti.