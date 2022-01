Campazzo signe son meilleur match en NBA

02/01/2022 à 10:38 CET

Facundo Campazzo Il a commencé l’année de la meilleure des manières en signant son meilleur match à ce jour en NBA lors de la victoire des Denver Nuggets sur les Houston Rockets (111-124).

Le meneur argentin a débuté pour les Nuggets et a récolté 22 points (avec 7 sur 11 tirs et 3 sur 5 sur des triples), 12 passes décisives, 4 rebonds, 5 interceptions et 2 contres en 34 minutes sur le terrain.

Campazzo Il a également laissé quelques-unes des pièces les plus marquantes du match comme une précieuse passe décisive sous les jambes de bois chrétien pour le compagnon de Vert Jamychal et une autre passe tout aussi voyante à l’arrière pour le panier de Aaron Gordon.

« Je laisse les statistiques à vous journalistes, qui savez faire mieux ces choses… », ironise-t-il Campazzo lors de la conférence de presse après la réunion.

« J’essaie de gagner ma confiance dans le jeu grâce à la défense, d’infecter mes coéquipiers, de leur donner de l’énergie. Je me sentais très bien dans cet aspect du jeu », a-t-il ajouté.

Campazzo Il a également évoqué les nombreuses pertes subies par les Nuggets, que ce soit en raison d’un coronavirus ou d’une blessure, a déclaré que sa recette pour les combattre est « plus d’intensité, plus de concentration » et « un bon basket-ball ».

« Vous gagnez non seulement des matchs avec de l’attitude, de l’intensité et du combat, mais aussi avec un bon basket-ball et je pense que nous avons très bien fait aujourd’hui », a-t-il expliqué.

Nicolas Jokic (24 points et 11 rebonds) ont également brillé pour les Nuggets dans un match qu’ils ont dominé de 31 points.

Les Nuggets sont désormais cinquièmes de la Conférence Ouest (18-16) après avoir ajouté leur troisième victoire consécutive.

Jalen vert (29 points) a été le meilleur buteur d’un Rockets dans lequel les Espagnols Usman garuba il a joué 12 minutes et a récolté 2 points, 4 rebonds, une passe décisive et 2 interceptions.