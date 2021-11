Campazzo souffre, les Nuggets frissonnent quand ils manquent de Nikola Jokic

La saison n’a pas bien commencé pour les Denver Nuggets, une équipe dont la saison est difficile à évaluer en raison de la grave blessure au genou subie par Jamal Murray, l’écuyer de Nikola Jokic, le 12 avril. Une honte qui a non seulement gâché une saison aux allures fabuleuses (surtout depuis l’arrivée d’Aaron Gordon sur le marché d’hiver) mais a compromis la suivante, celle en cours. Comme le calendrier était également en retard en raison de la pandémie, les Nuggets ne pourront pas compter sur le cool meneur de jeu canadien avant le printemps. On verra à quel moment et dans quelles conditions. Les séries éliminatoires débutent le 16 avril, un an et quatre jours après la blessure de Murray.

Nikola Jokic rejoue avec des sensations MVP. De plus en plus intelligent et mobile en défense (où ce n’était plus un problème la saison dernière), son déploiement en attaque est l’un des plus grands délices de la NBA actuelle. Sa moyenne de passes décisives a chuté (de 8,3 à 5,6) car, en substance, ses coéquipiers sont incapables de tirer. Sans Murray, les Nuggets ont admirablement résisté la saison dernière, affrontant les Trail Blazers avant de s’écraser (4-0) avec les Phoenix Suns en demi-finale Ouest. Maintenant, les choses s’annoncent pire, un hiatus causé par une blessure en capital en plein all-in : Murray joue avec une prolongation de 170 millions de dollars pour cinq ans ; Aaron Gordon a prolongé de quatre ans et 92 millions et Michael Porter Jr a signé une prolongation de contrat de recrue pour cinq saisons et un chiffre qui passera d’un plancher de 172 millions à un plafond de 207. Tout dépend s’il fait partie des équipes All NBA, ce qu’il est loin de faire : de ses 19 points par soir la saison dernière à 10,9. De 44,5% en triple à 21,7%. En catch and shoot, arme indispensable la saison dernière pour profiter des passes impossibles de Jokic, il a marqué 46,5% de ses 3 avec 4,7 lancés en moyenne. Il est maintenant à 27,3 avec 3,1. Il jette plus après le pot, dans les stocks individuels, mais aussi pire : 2,3 lancé avec un triste 25% (36,5% l’an dernier).

Les Nuggets (4-4) ont la 26e attaque par cote, l’une des cinq pires de la NBA. Ce serait le plus bas pour eux au cours des six dernières années. La cote défensive est quatrième, et ce serait la meilleure de la franchise en 45 ans. Mais ces données ont aussi un truc de Jokic : la défense est meilleure de 14,5 points de pourcentage avec le Serbe sur le terrain, ce qui serait le meilleur chiffre de l’histoire de la NBA en matchs complets. Les rivaux ne marquent même pas 39% de leurs tirs dans les jeux pick and roll défendus par le centre, qui accumule une charge folle de responsabilités sur le terrain. À tel point que Michael Malone, avec une candeur inhabituelle, a reconnu que il discute avec sa star car il ne veut pas qu’il ait l’impression de porter « le poids du monde sur ses épaules »: « Dès qu’il s’assied, tout s’écroule. Lors du dernier match, j’ai dû le mettre plus tôt que prévu au quatrième quart-temps et j’étais triste de voir son visage, comme pour dire « déjà ? Si on continue comme ça, ce sera cassé à Noël. »

Murray est parti, Porter Jr est entré dans un labyrinthe, Will Barton et Aaron Gordon doivent faire plus qu’ils ne le devraient et le banc est un désastre absolu. Avec environ 25 points par match, le lot de réserve du Colorado est l’avant-dernier pointeur de la ligue.. JaMychal Green, fiable la saison dernière, et Jeff Green, qui a brillé pour les Nets, sont à un niveau très bas, surtout lorsqu’ils partagent la piste. Bol Bol est à nouveau à court de minutes, et Austin Rivers a fondu dans la rotation extérieure et PJ Dozier et PJ Dozier sont en deçà des attentes. un Facundo Campazzo qui a considérablement réduit ses chiffres. La saison dernière, il a joué près de 22 minutes par nuit et a récolté en moyenne 6,1 points, 3,6 passes décisives, 38 % de tirs, 35 % de triples et 88 % de lancers francs. Maintenant, il en est à 17,5 minutes avec 3,4 points, 1,9 passes décisives, 37,5% au tir, un pauvre 21% à 3 points et 75% de lancer franc.

La limite de minutes pour la base argentine est de 20 minutes, un plafond qu’il n’a atteint qu’une seule fois. Au cours des quatre derniers matchs, il n’a ajouté, au total, que 9 points et 3 passes décisives. Pendant ce temps, la recrue Bones Hyland émerge, un gardien de but qui a déjà conquis les fans des Nuggets. Sans Jamal Murray, le meneur de jeu partant est Monte Morris, qui sera à nouveau remplaçant lorsqu’il sera de retour sur la bonne voie au Canadien. Ce sera moins de minutes à répartir dans un panorama qui peut s’avérer complexe pour un Campazzo qui s’est formé dans de nombreuses mauvaises deuxièmes unités sur la piste avec Dozier, JaMychal Green et certains des partants. S’il correspond à Jokic, il a le deuxième plus mauvais différentiel sur la piste (JaMychal le surpasse). Quand le Serbe n’est pas en piste, les données de Campazzo sont les pires de son équipe. Avec beaucoup de problèmes pour marquer et sans confiance en ce moment dans sa frappe, l’ancien du Real Madrid continue de mettre une énergie constante (qui ne manque jamais) et une direction qui brille moins avec des rotations qui se coincent beaucoup en attaque. C’est tôt, mais le début de sa deuxième année NBA est, pour l’instant, loin des bons sentiments de son entrée en Ligue. A vous de ramer et d’aller de l’avant. Chose que, par contre, il a déjà su faire maintes fois.