Campazzo souligne les différences entre la NBA et le reste des ligues

La croyance est répandue que la NBA ne se défend pas et que tout le jeu, du moins jusqu’aux finales tant attendues de la compétition, est le résultat de l’improvisation et de la grande qualité de ses joueurs. Facu Campazzo, qui a été champion d’Europe et une référence jusqu’à son départ pour vivre sa belle opportunité entre les mains de la pépites, a été l’un des derniers à tenter de réfuter ces pensées.

Le joueur, MVP du Real Madrid avant de faire ses valises et de se rendre à Denver, a accordé une interview à La Nación dans laquelle il revient sur la situation actuelle de l’équipe et les sensations qu’il éprouve lors de sa première expérience nord-américaine.

Campazzo a eu une grande participation à l’Euroligue au cours des deux dernières années, il a dominé la Ligue et la Coupe en Espagne et maintenant il fait face à un défi majeur aux États-Unis : être titulaire pour remplacer Jamal Murray, le deuxième meilleur joueur d’une équipe qui comptait en pari pendant quelques mois comme favori du Ring aux côtés de Ouest. Avec cela joue l’Argentin, qui a une illusion dans la NBA.

“Tout ici est beaucoup plus tactique. Ils nous ont donné un livre avec un grand nombre de pages qui explique les tendances de chaque joueur, les jeux qu’ils font. Il y a une analyse approfondie du rival. En playoffs, tout est plus détaillé. Ils analysent par quel côté va sortir, comment il aime s’exprimer offensivement. Vous devez savoir dans quel jeu il est le plus puissant. Cela doit être étudié et, quand vous allez faire la vidéo de « repérage », le les assistants vous posent des questions pour savoir si vous travailliez sur le matériel qu’ils vous donnent. Et tout ce que vous avez à emporter sur le terrain plus tard. C’était quelque chose de nouveau pour moi », souligne Facu, qui vient du plus haut niveau et expérimente maintenant avec un monde encore plus avancé. “En Argentine et en Espagne il y a aussi des règles à suivre, des plans stratégiques, mais il y a un quota d’instinct du moment. Ici tout est plus à la lettre. Attention, ici il y a certaines libertés pour jouer, on peut prendre des risques. Mais si vous quittez un peu le plan et que ça se passe bien ils ne vous disent rien, sinon, eh bien, ils vous le font savoir. Ils vous recommandent toujours de tout suivre parfaitement car tout est bien étudié. Ils vous donnent toute la tactique outils et il faut ensuite mettre son intensité et son énergie », ajoute celui de Cordoue en ce qui concerne les défenses.

“Vous avez moins de temps pour prendre des décisions. L’attaque elle-même ressemble plus à ce à quoi j’étais habitué, avec moins d’espace, moins de marge d’erreur. Vous payez cher si vous vous trompez. Chaque détail joue un rôle important. Parfois, j’ai senti que Je ne l’ai pas fait. Je pouvais sortir la carte de mon jeu, c’était difficile pour moi d’entrer dans le rythme. Au fur et à mesure que nous les étudions, ils le font avec nous. J’ai essayé de jouer le plus intelligemment possible, mais j’ai réalisé que je ont beaucoup de choses à améliorer », déclare-t-il.

“Tout est plus physique et tactique. Il y a déjà des piqués, il y a des mini-joueurs, il y a plus de discussions, il y a plus de frictions. C’est plus beau, les matchs deviennent plus épicés. La différence avec la saison régulière est perceptible”, dit Facu en parlant d’une plus grande intensité.