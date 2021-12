Campbell commente le joueur d’Arsenal signé par Arteta

Photo par Alex Livesey/.

Kevin Campbell a déploré l’erreur « catastrophique » que Martin Odegaard a commise pour Arsenal jeudi.

Arsenal a perdu 3-2 à l’extérieur contre Manchester United à Old Trafford.

Un penalty de Cristiano Ronaldo est ce qui a fait la différence pour une équipe des Gunners qui aurait pu – et probablement dû – retourner dans le nord de Londres avec trois points.

Et c’était un défi téméraire et maladroit d’Odegaard qui a conduit Ronaldo à renvoyer United du point de penalty.

Mais l’international norvégien a également remis Arsenal au même niveau avec une finition magnifique et radicale de l’extérieur de la surface.

Carl Starfelt déclare son amour pour Celtic, alors qu’Ange riposte à un récit médiatique fatiguant

BridTV

7045

Carl Starfelt déclare son amour pour Celtic, alors qu’Ange riposte à un récit médiatique fatiguant

913426

913426

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Campbell a déclaré à The Highbury Squad sur YouTube : « Je vais lui donner un 6,5. Belle finition, avec son mauvais pied. Et sur la concession de pénalité, Campbell a ajouté : « Ouais. C’est catastrophique à la fin, n’est-ce pas ?

Exemple

Jeudi soir incarnait à peu près la carrière d’Odegaard à Arsenal. Mikel Arteta l’a ramené à l’Emirates Stadium dans le cadre d’un contrat permanent de 30 millions de livres sterling, après avoir impressionné en prêt la saison dernière.

Mais pour chaque chose brillante gérée par Odegaard, il y a généralement quelque chose de moins génial qui le nie en premier lieu.

Il convient de souligner qu’il a moins d’un an de football en Premier League à son actif. Cependant, pour 30 millions de livres sterling, les fans d’Arsenal s’attendaient peut-être à plus de cohérence et d’intelligence footballistique de sa part.

Écoutez, le gars a joué pour le Real Madrid – enfin, en quelque sorte – et donc il y a évidemment un joueur là-dedans, que les supporters soient complètement convaincus par lui ou non.

Et n’oublions pas qu’Odegaard n’a encore que 23 ans. L’amélioration est inévitable.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Dans d’autres nouvelles, « Lose him »: la légende craint que la starlette de La Masia ne rejoigne Everton ou Southampton