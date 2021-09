Campbell dénonce les actions de Paul Merson sur Sky envers Arsenal

in

Kevin Campbell a dénoncé Paul Merson pour ses commentaires sur Arsenal sur Sky Sports le jour de la date limite de transfert.

La légende de Highbury, qui a joué aux côtés de Merson, a déclaré qu’il avait “secoué la tête” devant les actions de l’ancien milieu de terrain.

La vérité sur les TROIS hommes d'Écosse chassant les premières casquettes

Merson a suggéré qu’il pourrait faire un “meilleur travail” que l’actuel responsable des transferts d’Arsenal, Edu, comme il l’a dit à Sky Sports.

Les Gunners ont dépensé plus de 100 millions de livres sterling cet été, mais de l’extérieur, des critiques ont été émises quant à savoir si ces joueurs achetés feront une réelle différence pour cette équipe en déclin.

Néanmoins, suite aux commentaires de Merson sur son ancien club, et il n’hésite jamais à le dire tel qu’il est, c’est ce que Campbell avait à dire en réponse.

“Encore une fois, cela semble être une situation récurrente avec Merse, parfois”, a déclaré Campbell. “Oui, Merse est un fan de Chelsea.

«Mais il a joué pour l’Arsenal. Il a vécu de très bons moments à Arsenal. Encore une fois, c’est son opinion.

«Mais c’est la façon dont c’est fait qui est la partie la plus difficile. Je le regarde et je secoue la tête. Je pense juste ‘Oh non, non’.

«Je regarde et je pense ‘Merse, n’y va pas, n’y va pas, n’y va même pas’. Quand les choses changent, parfois les opinions changent et elles sortent avec « Je te l’avais bien dit ». Rappelez-vous toujours, enregistrez-le et écrivez dans le journal.

Après la trêve internationale, Mikel Arteta devra faire face à l’épreuve la plus difficile de sa carrière de manager car c’est décisif.

Arsenal est en bas du classement de la Premier League. Zéro point. Neuf buts encaissés et zéro but marqué.

Norwich ne les devance qu’à la 19e place parce qu’ils ont réussi à marquer un but contre Leicester City la dernière fois.

Mais le duo s’affrontera lorsque les joueurs reviendront du devoir national, et c’est assez simple, perdez celui-là et il sera difficile de voir comment Arteta survivra.

