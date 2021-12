Campbell Hatton arrête son adversaire «par accident» lors du premier combat depuis la victoire controversée d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk undercard

Campbell Hatton a plaisanté en disant qu’il avait arrêté son adversaire «par accident» vendredi soir lors de son premier depuis septembre sur l’undercard d’Anthony Joshua.

Hatton, le fils de la légende britannique Ricky, a été hué au Tottenham Hotspur Stadium après une victoire controversée contre Sonni Martinez.

Hatton a marqué le premier arrêt de sa carrière de cinq combats à Bilbao

Pourtant, le joueur de 20 ans a rebondi avec un style scintillant loin des regards indiscrets en arrêtant le compagnon Attila Csereklye à Bilbao.

Semblant sensiblement plus épais, le poids léger a marqué trois renversements dans le combat et a commencé les dégâts avec un crochet droit intelligent à la tête.

Un brillant combo de crochet gauche au corps puis à la tête (qui ressemblait étrangement à son père) a entraîné le deuxième renversement et il est devenu clair que Csereklye, 25 ans, était dépassé.

Un uppercut gauche au deuxième tour a clôturé le spectacle et Hatton a admis qu’il était ravi du résultat.

Le compagnon Csereklye n’avait aucune réponse à l’assaut

« Il était temps, innit », a-t-il déclaré à DAZN. « Vous savez, je bourdonne.

«Je viens de montrer là-bas, et je pense que vous pouvez le voir dès le début, je n’essayais pas de l’arrêter.

« J’étais un peu plus patient, j’essayais de lui faire manquer un peu plus et d’utiliser mon jab, c’est arrivé par accident !

« Donc, je sais quoi faire la prochaine fois. »

L’entraîneur et oncle Matthew Hatton a célébré avec le jeune de 20 ans

Le promoteur Eddie Hearn a été critiqué pour avoir mis le novice sur une carte si énorme en septembre et à une facturation si élevée.

Pourtant, le président de Matchroom Boxing a tweeté: «Bonne victoire d’arrêt pour @CampbellHatton – une expérience d’apprentissage parfaite sur la route en Espagne.

« Beaucoup d’activité et d’expérience à venir en 2022. »