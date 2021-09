Campbell Hatton plaisante que papa Ricky doit “ se mettre au régime ” s’il veut faire revenir la boxe comme Evander Holyfield et Mike Tyson

Campbell Hatton est de nouveau en action ce week-end et à chaque combat qui passe, il se fait un nom.

Le joueur de 20 ans a une fiche de 3-0 jusqu’à présent et bien qu’il n’ait enregistré aucun arrêt, il a montré des signes de promesse dans ses combats.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Campbell Hatton sera de nouveau en action ce week-end

La boxe a connu un nouveau souffle à certains égards avec le débouché pour des légendes comme Mike Tyson, Evander Holyfield et David Haye pouvant combattre d’autres légendes, pour le meilleur ou pour le pire.

Campbell est, bien sûr, le fils d’une légende de la boxe – l’ancien champion du monde des deux poids Ricky Hatton.

Alors, le joueur de 42 ans pourrait-il un jour suivre Tyson et Holyfield en se battant à nouveau?

“Je ne sais pas! Il s’entraîne toujours, donc on ne sait jamais ce qu’il va faire », a déclaré Campbell à talkSPORT lorsqu’on lui a posé cette question.

« Il pourrait tenter le coup. Il faudrait qu’il se mette au régime, n’est-ce pas ? [laughs]. “

.

Ricky Hatton de retour à son apogée

La possibilité d’une combinaison père-fils sur une carte de boxe est assez incroyable, mais Campbell plaisante en disant qu’il devrait être l’attraction principale.

« Qui monte plus haut sur la facture ? Moi! [laughs]. “

Campbell apprend toujours sur le tas et il en est très conscient, mais il dit que son père légendaire n’a pas été trop autoritaire au début, préférant laisser son frère Matthew Hatton guider son fils.

“Il me donne toujours de petits conseils et commentaires après le combat, mais il me laisse un peu, moi et Matt”, a déclaré Campbell.

Dave Thompson/salle de match

Hatton Jr espère faire une grande impression sur la carte Joshua v Usyk

«Nous avons l’équilibre parfait, je pense, où nous l’avons au fur et à mesure. Nous sommes toujours à sa salle de gym en train d’entraîner ses combattants.

“Il a été là et l’a fait, donc je serais stupide de ne pas suivre ses conseils, mais il me laisse aussi trouver mes propres repères, donc je pense que nous avons tout compris.”