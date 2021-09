Campbell Hatton veut se battre à Manchester City comme son père Ricky, mais sent déjà le poids de son nom se détacher

Campbell Hatton a pour le moins de belles chaussures à remplir.

Le joueur de 20 ans est le fils de l’ancien champion du monde des deux poids et l’un des boxeurs britanniques les plus appréciés, Ricky Hatton.

Dave Thompson/salle de match

Campbell Hatton est un morceau du vieux bloc

Ce week-end, Campbell est en action contre le 2-4 Sonni Martinez dans ce qui marque seulement son quatrième combat professionnel.

Il a une fiche de 3-0 en tant que pro et se développe bien, bien qu’il soit clairement encore difficile sur les bords grâce à son manque d’expérience et son jeune âge.

Hatton Jnr cherche à rester invaincu avec une victoire au Tottenham Hotspur Stadium et ne pense pas trop loin.

Mais il admet que son objectif ultime est de se battre à Manchester devant une foule bruyante et il rêve de suivre les traces de son père en organisant un spectacle au stade Etihad.

Comme Ricky, Campbell est fier de ses racines à Manchester et est un grand fan de City, portant leurs couleurs chaque fois qu’il se bat.

Salle d’allumettes

Un badge Man City n’est jamais loin

Mark Robinson/Matchroom

Il porte les couleurs de Man City quand il combat

Dave Thompson/salle de match

Même ses gants sont City blue

“100%”, a déclaré Campbell à propos de son objectif de se battre à l’Etihad. « Depuis que j’ai commencé la boxe, ça a toujours été un rêve d’y aller.

«Évidemment, mon père a boxé là-bas dans sa carrière, donc c’est certainement quelque chose sur la liste de seaux. Le support a été de qualité et je suis fier d’où je viens.

« J’y ai boxé [Manchester] une fois, mais c’était à huis clos.

« J’ai hâte d’avoir ce combat dans l’arène parce que mon téléphone devient fou pour les billets [every fight]. Je pense que l’intérêt est là et j’ai hâte d’y faire un bon spectacle.

Ricky Hatton s’est battu au domicile de Man City contre Juan Lazcano

À chaque combat qui passe, Campbell s’impose comme son propre homme et son propre combattant.

Le poids du nom le suivra tout au long de sa carrière, mais ce poids perd-il à chaque combat ou devient-il de plus en plus lourd d’attentes ?

“C’est définitivement en train de sortir”, a-t-il déclaré.

«Je pense qu’au fur et à mesure que j’avance, la pression augmente un peu. Je pense que les gens voient ce que je fais, ils commencent à me connaître et je commence à m’éloigner du garçon de Ricky Hatton et d’être Campbell Hatton.

« Évidemment, cela n’arrivera pas du jour au lendemain, mais je pense qu’avec chacun, je commence à mieux comprendre ma propre identité. »

Hatton sera sur le ring sur le undercard Anthony Joshua et Oleksandr Usyk pour son quatrième combat en seulement six mois.