Campbell pense que le patron d’Arsenal pourrait débloquer 15 millions de livres sterling demain

Arsenal accueille Tottenham Hotspur dans le derby du nord de Londres demain après-midi et Mikel Arteta a un peu de dilemme au milieu de terrain.

Granit Xhaka est libre d’affronter l’équipe de Nuno Espirito Santo après avoir purgé une suspension de trois matches.

Mais il y a beaucoup de fans d’Arsenal qui veulent voir Albert Sambi Lokonga jouer devant la star suisse contre Tottenham.

Les Gunners ont signé Lokonga pour 15 millions de livres sterling au cours de la fenêtre de transfert d’été et ont été l’un des joueurs les plus constants d’Arteta lors de leurs difficultés en début de saison, lorsque l’équipe de l’Emirates Stadium a perdu ses trois premiers matchs de Premier League.

Et la légende d’Arsenal, Kevin Campbell, estime que le joueur de 21 ans est “plus que prêt” à commencer le derby.

Il a déclaré au podcast The Highbury Squad sur YouTube : « Comment un jeune international – extrêmement doué – peut-il se préparer pour le derby du nord de Londres, à part le jouer ? Il peut jouer contre Chelsea et tous les autres. Pourquoi n’est-il pas prêt ? Il est prêt. Il est plus que prêt.

Lokonga affrontera-t-il Tottenham ?

En un mot, probablement.

Bien que Xhaka “vole” à London Colney en termes d’entraînement, selon Arteta lui-même, il n’a pas botté de ballon depuis la défaite contre Manchester City.

Thomas Partey est assuré de commencer après avoir obtenu une autre heure à son actif contre l’AFC Wimbledon en milieu de semaine et Lokonga est tout simplement un peu plus pointu que Xhaka en ce moment.

Arteta a également joué Ainsley Maitland-Niles au milieu de terrain ces derniers temps, mais Lokonga est le meilleur partenaire possible pour Partey contre les Spurs et l’entraîneur espagnol devrait agir en conséquence.

Photo de David Price/Arsenal FC via .

