Campbell suscite la fureur après avoir demandé à Boris de « s’excuser auprès du pays » | Politique | Des nouvelles

L’ancien docteur en spin de Tony Blair a déclaré que M. Johnson devrait immédiatement prendre des mesures à la suite de l’apparition d’un e-mail invitant plus de 100 employés de Downing Street à une fête écrasante de la règle COVID-19 dans le jardin n ° 10. Mais ses demandes ont immédiatement été accueillies avec fureur en ligne alors que des centaines de personnes accusaient M. Campbell de ne pas savoir « la vérité » étant donné son rôle central en tant que directeur des communications avant d’envoyer la Grande-Bretagne en guerre en Irak – une décision jugée par l’enquête Chilcot avoir été soumise à un tas de contre-vérités.

M. Campbell a martelé: «Il y a maintenant une culture là-dedans qui dit essentiellement que Johnson peut faire ce qu’il veut et qui s’est maintenant propagée à d’autres personnes.

« Honnêtement, je ne sais pas ce que je lui dirais… à part qu’il vaut mieux rester là à la boîte d’expédition et dire la vérité !

« Mais le problème s’il se lève et dit la vérité, ce qui serait une chose assez rare en soi, c’est qu’alors il doit probablement et va certainement devoir admettre qu’il a enfreint les lois qu’il a introduites et qu’il a dit au tout le comté où nous devions vivre.

« Avouez-le, soyez honnête, c’est difficile parce que nous parlons d’infractions à la loi. »

JUST IN « Pourquoi n’avez-vous pas été vacciné ? » Madeley embroche un docteur en soins intensifs qui refuse le vaccin

Il a ajouté : « Arrêtez de mentir, arrêtez de fanfaronner, arrêtez de prétendre que vous avez fait quelque chose de mal…

« Acceptez-le, admettez tout ce que vous avez fait et présentez-vous plutôt des excuses auprès du pays, puis essayez d’opérer d’une manière différente ! »

Mais les commentaires de M. Campbell ont suscité l’indignation en ligne alors que des centaines de personnes ont appelé l’ancien spécialiste de l’image pour dire la vérité, établissant des liens avec son passage au n ° 10 lorsque le gouvernement Blair de l’époque a décidé d’envoyer la Grande-Bretagne en guerre en Irak.

@DomMgy1 a souligné: « L’homme qui a dit au « WMD dans les 45 minutes pour lancer » le mensonge, nous faisant la leçon sur le mensonge et la vérité. »

LIRE LA SUITE Rayner sur place alors qu’un sondage montre qu’un tiers ou plus des Britanniques soutiennent toujours Boris Reflection on Labour!’

Alors que @ tom28542744 a simplement tweeté : « Irak ».

@castleintegrity a martelé: « Il a joué un rôle clé dans une guerre illégale. »

Et @AlicesLondon est également intervenu sur la question de la guerre en Irak, suggérant : « Que diable sait @campbellclaret de la vérité ?

Alors que @EffingTory n’a tenu aucun coup de poing comme il l’a affirmé: « Campbell .. eh bien, vous avez la bonne personne pour commenter.

« Le plus grand expert de Downing Street réside dans un domaine très encombré. »

Plus à venir…