Campbell’s célèbre les changements d’étiquettes de la première collection NFT | Invezz

A l’occasion de son nouveau design d’étiquette, Campbell’s présente la première collection NFT de son histoire en tant que marque. Créée par l’artiste et illustratrice révolutionnaire du street style Sophia Chang, la collection contient 100 œuvres d’art NFT authentifiées de Campbell, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Ils seront disponibles à la vente via NTWRK à partir du 27 juillet à 17h30 HE.

Tous les bénéfices seront reversés à Feeding America

C’est le premier changement de label depuis Andy Warhol. L’emblématique canette rouge et blanche fait partie du pop art et de la culture depuis l’inoubliable série “Campbell’s Soup Cans” d’Andy Warhol. À partir de 9 h HE le 27 juillet jusqu’à 21 h le 6 août, une œuvre d’art animée exclusive de NFT sera mise aux enchères sur OpenSea. Tous les fonds de la collection seront remis au partenaire à long terme de Campbell, Feeding America.

L’art et la passion qui donnent du pouvoir

Sophia Chang, une passionnée autoproclamée de Campbell, est devenue célèbre pour ses œuvres d’art, dans lesquelles une torsion des styles artistiques classiques est typique. Son approche de l’art et sa passion pour l’autonomisation des communautés se reflètent dans l’interprétation artistique de la canette, créant une atmosphère contemporaine. La collection NFT rend hommage à l’évolution continue de la marque au fil des ans.

“Certaines des œuvres pop art les plus célèbres jamais créées ont été inspirées par la canette rouge et blanche de Campbell – le design est autant un élément de base des allées d’épicerie que la culture américaine”, a déclaré Chang.

Après les changements, l’étiquette comporte un certain nombre de composants et de touches innovants pour donner à la marque une sensation plus moderne sans s’écarter de son héritage. Ceux-ci incluent un script de logo contemporain basé sur la signature du fondateur, Joseph Campbell.

Linda Lee, directrice du marketing des aliments et des boissons chez Campbell’s, a déclaré :

« Nous sommes en train de réinventer cette marque emblématique et de séduire les nouvelles générations de consommateurs qui cuisinent à la maison plus que jamais, tout en honorant notre riche histoire. La commande de notre première œuvre d’art NFT rend hommage à notre place dans le pop art et la culture, tout en étant célébrée dans le médium artistique le plus moderne à ce jour. Sophia était un choix naturel étant donné sa sensibilité au street art et son amour pour la marque Campbell et son lien avec le monde de l’art.

