Campillo (17e), meilleur espagnol à Dubaï et Rafa Cabrera, éliminé

L’Estrémadure Jorge Campillo (17ème avec 135 coups) est l’Espagnol le mieux classé après le deuxième jour du Championnat de Dubaï, dernier tournoi régulier, et pour de nombreux joueurs, vital pour garder ou perdre la carte du Tournée européenne puisqu’il ne restera à disputer qu’en 2021 la semaine prochaine sur DP du monde, la grand final du circuit.

Campillo a six coups de retard sur le leader, le Français Antoine Rozner, tandis que pour trouver un autre Espagnol dans le classement, il faut descendre à la position 47, où se trouve le Cantabrique Nacho elvira et l’homme de Cadix Alvaro Quiros, celui-ci joue sans doute la carte puisqu’il est à 141º dans le Course à Dubaï et pour le conserver, il devrait occuper au moins la 123e position à la fin du tournoi.

Quirós (138, -6) a signé des cartons de 67 et 71 coups et c’est donc la dernière chance pour le golfeur de Guadiaro de conserver tous les droits de jeu pour l’année prochaine. Álvaro doit terminer troisième seul pour aspirer à garder la carte, il a donc beaucoup de travail à faire ce week-end. Pour le moment, il tient à deux mains la dernière bouée de sauvetage restante.

Le deuxième jour, en revanche, plaçait déjà le « placement » au-dessus de l’un des favoris, l’Anglais Tommy Fleetwood (ajouter 132, à trois de la tête) et l’élimination du canari Rafa Cabrera (insuffisant ses deux cartes de 70 coups), qui n’en restait qu’une pour passer le cut, établi à 139 (-5). Rappelons-nous que Rafa a remporté l’Open d’Espagne il y a un mois après avoir perdu la carte American PGA Tour.

Le quatrième espagnol à être présent samedi et dimanche est Alejandro Cañizares.

Et c’est que les Espagnols ont encore du mal à montrer leur meilleure version dans des tournois où les birdies émergent sans problème. Ils ont été éliminés en plus de Cabrera, Sebas García Rodriguez, Carlos Pigem et Adrien Otaegui