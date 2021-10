Campillo et Quirós, à deux coups du leader à Majorque

Les Espagnols Jorge Campillo et Álvaro Quirós se sont classés ce jeudi à deux coups du leader, le Danois Jeff Winther (-8), au premier tour du Mallorca Open de Golf-European Tour qui se déroule sur le parcours de Santa Ponsa I ( Calvia).

Jeff Winther, professionnel depuis 2012, troisième de l’Ordre du Mérite après deux victoires sur le circuit européen, mène le classement avec 62 coups sur le terrain par 70.

Le Danois a commis deux « bogey » (un tir sous la normale) dans les 18 trous du parcours, mais a corrigé ces erreurs avec des « birdies » (un tir au-dessus de la normale) dans les trous 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12 , 13, 14 et 15.

Campillo et Quirós ont livré leurs cartons avec 64 coups chacun et partagent la troisième position provisoire avec les Allemands Bernd Ritthammer et Matthias Schmid ; Les deuxièmes sont le Sud-Africain Bryce Easton et le Suédois Niklas Lemke, tous deux avec -7.

Lire aussi .

La huitième position est occupée par les Espagnols Gonzalo Fernández-Castaño et Pep Angles, tous deux avec -5.

Plus bas au classement se trouvent Fernández-Castaño (-5); Garcia (-4); Pasteur (-4); Cañizares (-3); Elvire (-3); Oategui (-3); Pigem (-3); De la Riva (-2) ; Arnaüs (1) ; Quartier Blanc (3) ; Ferrer (3) ; Del Val (4) ; Galiano Aguilar (4), Larrazábal (4) et Mirón (7).

Majorque n’avait pas organisé de tournoi de golf européen depuis 10 ans. Certains des golfeurs qui ont été proclamés vainqueurs sur l’île sont les espagnols Severiano Ballesteros (1988) et Miguel Ángel Jiménez (1998), le suédois Ove Sellberg (1989), le sud-africain Gavan Levenson (1991), l’anglais Jim Payne ( 1993 ) et le Néo-Zélandais Greg Turner (1995).

Le tournoi majorquin distribuera un million d’euros de prix et se déroulera jusqu’à dimanche après la célébration de l’Acciona Open de España à Madrid et de l’Estrella Damm Andalucía Master.