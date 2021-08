Campillo, un coup à la tête, avec toutes les options à Crans Montana

L’Américain Sean Crocker et italien Renato paratore Ils affronteront ce dimanche avec un coup d’avantage la dernière journée de l’Omega European Masters, de l’European Golf Circuit et qui se déroule dans la gare suisse de Crans Montana, après s’être hissé ce samedi à la première position avec un total de 200 coups, 10 sous la paire.

Crocker, qui a terminé deuxième du Masters en République tchèque la semaine dernière, a signé la meilleure carte du jour, après avoir bouclé les 18 trous du parcours de Crans-sur-Sierre en 64 coups, 6 sous le par. Il partage la première place avec l’Italien Renato Paratore, qui a égalé la marque de Crocker, malgré la signature de cinq autres tirs, 69, après avoir réussi quatre birdies et trois bogeys ce samedi.

Crocker et Paratore affronteront la dernière journée du tournoi avec un coup d’avance sur le trio formé par les Anglais Ross McGowan et Matthew Jordan, et les Espagnols Jorge Campillo, qui partagent la troisième position avec un total de 201, 9 sous le par.

Le golfeur d’Estrémadure, qui compte à son palmarès deux titres de l’European Tour (Maroc et Qatar), se battra ce dimanche pour une nouvelle victoire, bien qu’il soit plus irrégulier ce samedi que lors des deux premières journées. Si Campillo a bouclé ses deux premiers runs avec 68 et 64 coups, il a dû se contenter ce samedi d’une carte de 69, après avoir signé quatre birdies et trois bogeys.

Au 18e trou, Campillo a réussi un putt de six mètres pour un birdie à égalité en tête de ce tournoi qu’ils ont remporté parmi d’autres Espagnols. Seve Ballesteros, Txema Olazábal, Miguel Ángel Jiménez et Sergio García, mais la balle est allée à gauche du trou.

Plus loin, ils se tenaient Nacho elvira, qui est classé 21e avec -5 coups, le vétéran ‘Picha’ Jiménez, vingt-septième avec -4, et Carlos Pigem, qui est classé 60e avec 2 au-dessus de la normale.