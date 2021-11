Campus Comedy explique l’importance des pronoms pour « Vraiment stupide Cis Bitch »

Au cours de sa première semaine, la nouvelle comédie en streaming HBO Max de Mindy Kaling, The Sex Lives of College Girls, est allée trop loin sur la signalisation de la vertu réveillée et l’abandon libéral des noms. Le jour de Thanksgiving, trois autres épisodes ont été publiés et, dans un épisode, les projecteurs étaient braqués sur les féministes éveillées – en particulier, défendant leur utilisation des pronoms et des espaces sûrs.

Le spectacle est centré sur quatre étudiantes de première année qui partagent un dortoir ensemble au prestigieux Essex College en Nouvelle-Angleterre. Leighton (Renee Rap) est la méchante fille qui s’appelait auparavant la Melania du groupe et est une lesbienne enfermée. Dans l’épisode 3, « Le Tuteur », elle fait du service communautaire au Centre des femmes de l’école parce qu’elle a été surprise en train de boire et de vandaliser la propriété de l’école.

Lorsqu’elle se présente au centre, elle sème le trouble en ne s’alignant pas sur l’utilisation de pronoms et d’une cloche « espace sûr ». Leur sensibilité excessive semble ridicule et comique aux téléspectateurs normaux, mais Leighton est mise à sa place par le leader, Alicia (Midori Francis), car cela « aide vraiment les gens » et le manque de respect du partage des pronoms « vous fait craquer » et « ça a l’air d’une vraie con, salope cis : »

Gingembre: J’aime que Susan B. Anthony soit honorée dans l’Essex Portrait Gallery. Je dis juste, l’artiste a clairement rehaussé la taille de ses seins. Lindsay : C’est peut-être symbolique de son pouvoir féminin. Tova : Ou peut-être qu’elle avait en fait un énorme rack. Comment saurions-nous? Leighton : Salut. Je suis Leighton. J’ai été surpris en train de boire. C’est pourquoi je dois travailler ici. Gingembre : Je suis Gingembre. Elle, elle, la sienne. Lindsay : Lindsay. Elle, elle, la sienne. Alicia : Alicia. Elle, elle, la sienne. Tova : Tova. Eux, eux, les leurs. Leighton : Hum. Oh, c’est vrai. Sûr. Eh bien, je suis elle. Évidemment. Alicia : Cool. Je supervise tous les bénévoles. Leighton : Oh, super. Doit-on parler de programmation ? Euh, je pensais que je travaillerais le matin de 9h30 à 22h15, et ensuite, vous savez, arrondirais cela à une heure, à des fins de feuille de temps. Alicia : Ouais, c’est pas comme ça que ça marche. Je te dirai quand nous aurons besoin d’aide, et c’est à ce moment-là que tu seras là. Comme demain de 17h00 à 10h00, vous participerez à notre groupe de poésie féministe. Leighton : Aussi tentant que cela puisse paraître, je suis plutôt occupé le vendredi. Alicia : Merde, je n’avais pas réalisé ça. Peut-être qu’on devrait fermer tout l’endroit jusqu’à ce que tu sois libre. Leighton : Ok, je viens de New York, donc je peux dire que tu es sarcastique. Ginger : Hé, ça devient, euh, un peu tendu. Je vais frapper la cloche de l’espace sécurisé. Leighton : Quoi ? Gingembre: C’est une cloche qu’on frappe quand on pense que ce serait bien d’avoir un espace sûr. Leighton : Euh, n’est-ce pas déjà un espace sûr ? [ding] D’accord. Je dis juste que nous sommes peut-être devenus un peu trop sensibles en tant que société si même un espace sûr n’est pas– [ding] Oh mon Dieu! Alicia : Tout va bien, Ginger. Ce que nous faisons ici, que cela vous semble stupide ou non, aide vraiment les gens. Donc, nous ne recherchons pas vos commentaires pour le moment, d’accord ? Oh, et ne dites pas que vos pronoms sont évidents. Ça te fait chier. Suggérer que vous n’êtes pas obligé d’utiliser vos pronoms quand d’autres le font vous fait passer pour une garce vraiment stupide et cis. [ding] Je l’ai entendu, Gingembre ! Bienvenue au Women’s Center, Leighton. Rendez-vous à la nuit de la poésie.

Il y avait aussi un peu de nommage dans les nouveaux épisodes alors que Kimberly (Pauline Chalamet) s’extasie sur les abdos de Beto O’Rourke. Et quand Leighton dit aux filles qu’elle a eu le « pire jour de sa vie », Whitney (Alyah Chanelle Scott) se moque d’elle en demandant : « Oh mon Dieu, ont-ils annulé votre réservation à Mar-a-Lago ?

Dans l’épisode 5, « That Comment Tho », Leighton dit à son frère Nico (Gavin Leatherwood) qu’elle amène certaines des filles du centre à sa fête de fraternité. Il demande : « Le Centre des femmes ne déteste-t-il pas les fraternités et ne veut-il pas nous fermer ? Leighton répond : « Oui, mais tout ce qu’ils savent sur les fraternités vient des audiences de Kavanaugh » et veut leur montrer que ce n’est « pas aussi grave qu’ils le pensent ».

Nous ne sommes qu’à mi-chemin de la saison, il reste donc encore beaucoup de temps pour plus de signalisation de la vertu éveillée, malheureusement.