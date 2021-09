Campus d’Apple à Londres : le métro Battersea Power Station ouvre ses portes

La première nouvelle section du réseau de métro de Londres de ce siècle a ouvert ses portes aujourd’hui, desservant Nine Elms et Battersea Power Station – qui abritera le campus londonien d’Apple…

Fond

Battersea Power Station comprenait deux centrales au charbon dans un seul bâtiment. Le premier a été désarmé en 1975 et le second en 1983.

Le bâtiment étant une partie emblématique du paysage londonien, il a reçu le statut « classé », ce qui signifie que l’apparence générale du bâtiment devait être préservée et protégée dans le cadre de tout réaménagement.

Divers plans de réaménagement se sont succédé au fil des ans, avant qu’un accord ne soit finalement conclu pour une combinaison d’appartements, d’espaces de bureaux et de magasins de détail.

Une partie du défi pour le développement était le manque de liaisons de transport. Londres est une ville densément peuplée et le système ferroviaire du métro de Londres – familièrement connu sous le nom de Tube – joue un rôle essentiel dans le transport des navetteurs. L’extension du tube jusqu’à la centrale électrique de Battersea était une entreprise extrêmement coûteuse – au coût d’un milliard et demi de dollars pour un tronçon de seulement trois kilomètres – un accord a donc été conclu pour que le coût soit réparti entre les développeurs et Transport. pour Londres, cette dernière contribution étant récupérée sur les taxes professionnelles une fois le développement ouvert.

Le campus d’Apple à Londres

Le réaménagement n’allait réussir que s’il s’avérait suffisamment prestigieux pour attirer de grands noms dans la région. Cela a été réalisé avec succès lorsque les États-Unis ont décidé de déplacer leur ambassade de Londres à Nine Elms, et Apple a annoncé son intention de créer un nouveau campus londonien à l’intérieur de l’ancienne centrale électrique de Battersea.

Apple a annoncé ses plans en 2016, le campus devant ouvrir cette année – bien que la date à laquelle le personnel emménagera réellement est inconnue maintenant, grâce à la pandémie.

Apple a déclaré qu’il attendait avec impatience l’ouverture en 2021 de “notre nouveau campus de Londres” alors que le personnel déménage dans “ce magnifique nouveau développement dans l’un des monuments les plus connus de la ville”. Il a ajouté : « C’est une excellente occasion de faire travailler et collaborer toute notre équipe au même endroit tout en soutenant la rénovation d’un quartier riche en histoire » […] Apple n’aura pas l’usage exclusif du bâtiment, avec des maisons, des bureaux, des magasins et des installations de loisirs partageant l’espace – mais la société sera le plus gros locataire, louant un demi-million de pieds carrés. Cela en fait l’une des plus importantes transactions de bureaux uniques signées dans le centre de Londres au cours des 20 dernières années. L’espace au sol total fournira à Apple un espace de respiration, avec de la place pour s’étendre à un total de 3 000 employés si nécessaire.

BBC News a rapporté que les nouvelles stations de métro ont ouvert aujourd’hui.

Un groupe de passionnés de trains, du personnel de TfL et des journalistes se sont réunis avant le lever du soleil sous la silhouette de la centrale électrique de Battersea. Lorsque les portes se sont ouvertes au public pour la première fois juste après 05h20 BST, plus de 100 personnes se sont précipitées sur la plate-forme pour prendre le premier service à destination de Kennington. […] Il s’agit de la première extension majeure du Tube depuis l’extension de la ligne Jubilee à la fin des années 1990. Les stations Wood Lane et Heathrow Terminal 5 ont ouvert leurs portes en 2008. La Greater London Authority a emprunté 1 milliard de livres sterling pour le dernier projet, qui sera financé par les tarifs commerciaux de la région et environ 270 millions de livres sterling de contributions des développeurs.

Le Telegraph a un rapport quelque peu étrange sur certains détails.

La pop star Sting est également un résident, faisant même une apparition surprise dans la chorale communautaire Zoom plus tôt cette année. Et Sting pourrait bien avoir involontairement joué un rôle bien plus important en attirant le géant de la technologie Apple, le “locataire le plus important” de la centrale électrique, dit Murphy. La perspective de côtoyer Sting a aidé à conclure l’accord lorsque Tim Cook, un fan de la police, a visité le site il y a cinq ans. […] Un rare aperçu des bureaux révèle qu’aucune dépense n’a été épargnée. Quatre ascenseurs en forme d’iPhone ont été installés et 20 fenêtres en forme d’iPhone sont en cours d’installation.

Étant donné que l’iPhone est un rectangle, pas une forme inhabituelle pour les fenêtres ou les ascenseurs, on suppose que cela se réfère à eux ayant des coins arrondis. Nous devrons attendre et voir.

Vous pouvez voir ci-dessous quelques rendus du développement terminé.

