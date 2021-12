Camryn Manheim rejoint Law & Order Revival en tant que successeur du lieutenant Van Buren

Camryn Manheim est le dernier visage familier à jouer un rôle dans le prochain renouveau de Law & Order sur NBC.

L’alun primé aux Emmy Awards de The Practice, Ghost Whisperer, Stumptown (grr) et Person of Interest jouera le lieutenant Kate Dixon, le successeur du lieutenant Anita Van Buren de S. Epatha Merkerson, rapporte notre site sœur Deadline. (Merkerson ne serait pas disponible pour faire partie du renouveau de Law & Order, en raison de son engagement en tant que série régulière sur le Chicago Med de Dick Wolf.)

Manheim rejoint un casting qui comprend jusqu’à présent Anthony Anderson (noir-ish

), reprenant son rôle de L&O en tant que Det. Bernard); Jeffrey Donovan (Burn Notice) un flic encore inconnu ; et Hugh Dancy (Hannibal, The Path) en tant que procureur adjoint.

La suite de Law & Order sera créée le jeudi 24 février 2022 à 8/7c, où elle conduira aux retombées Law & Order: SVU et Law & Order: Organized Crime.

