Choix clé parmi les jeux MF: les perspectives de CAMS sont directement liées à celles de l’industrie indienne des MF, avec une part de marché d’environ 70% dans MF AAUM. En tant qu’opérateur dominant sur un marché de RTA en duopole, son ampleur offre une protection contre la volatilité des parts de marché. Nous notons que la concentration de ses revenus parmi les meilleures AMC limite son pouvoir de fixation des prix et comprime les rendements. Nous nous attendons à ce que l’amélioration de sa productivité et des économies unitaires atténue le ralentissement de la croissance de l’AUM MF pour générer un TCAC de 14% du BPA sur l’exercice 2021-24E. Nous entamons une couverture avec une note «add» et une juste valeur basée sur DCF de Rs 1 850 (hausse de 5%).

CAMS occupe une position dominante dans le duopole indien des bureaux d’enregistrement et des agents de transfert (ACR), ce qui réduit les risques de mouvements de parts de marché. Cela en fait l’un des meilleurs jeux MF et offre une visibilité à ses revenus. Nous restons prudents face aux défis à moyen terme du secteur indien des fonds communs de placement, qui exerceront probablement une pression sur les revenus de CAMS, entraînant un (modéré) 14% de BPA CAGR au cours de l’exercice 2021-24E.

Le modèle de CAMS est intrinsèquement directement lié aux AAUM MF indiens, desservant environ 70% des AUM MF indiens, ce qui le rend largement indépendant des mouvements de part de marché parmi les AMC. Ses revenus MF (87% du total en FY2020), bien que principalement liés aux AUM desservis, ont été en retard sur la croissance des actifs en raison de la compression persistante des rendements. Cela est dû à la forte concentration des revenus des principaux clients (~ 36% des 2 premiers AMC et ~ 67% des 5 premiers), qui limite son pouvoir de tarification vis-à-vis des AMC.

Avec ses filiales, CAMS fournit plusieurs services à valeur ajoutée aux fonds communs de placement, aux compagnies d’assurance et aux FIA ainsi qu’aux parties prenantes associées telles que les distributeurs et les investisseurs. Sa proposition commerciale est soulignée par une large distribution, un bouquet de produits diversifié, une expertise du domaine et des plates-formes logicielles et technologiques propriétaires.

