CAN Stock est un jeu minier Bitcoin que le marché n’a pas encore pris en compte

C’est peut-être parce que l’entreprise est située en Chine ou parce que sa capitalisation boursière est assez petite. Pour une raison quelconque, de nombreux investisseurs n’ont pas encore découvert Canaan (NASDAQ:POUVEZ), et le potentiel de forte hausse du titre CAN.

Ce n’est pas un problème, car je suis heureux de présenter à la communauté commerciale des choix moins connus. Mais pourquoi les investisseurs devraient-ils considérer Canaan comme un joyau caché sur les marchés?

D’une part, le cours de l’action a considérablement baissé par rapport à son sommet. Cela suggère la possibilité d’acheter l’action à un prix avantageux et de participer au prochain rallye.

Tout aussi important, Canaan est impliqué dans un secteur de niche tourné vers l’avenir qui sera forcément un élément essentiel de la révolution 2020 des actifs numériques.

CAN Stock en un coup d’œil

Tout d’abord, sachez que l’action CAN n’est pas censée être une position importante dans le portefeuille de qui que ce soit. Le prix est tout simplement trop volatil, donc je ne veux pas que vous versiez vos économies dans ce stock.

D’un autre côté, pour une petite taille de position, vous pouvez vous attendre à de gros mouvements de prix avec cette action. Si vous pouvez le croire, l’action a une fourchette de 52 semaines de 1,76 $ à 39,10 $.

De plus, la plupart des mouvements rapides des actions CAN ont eu lieu cette année. Étonnamment, le stock est passé de 5 $ à près de 40 $, puis redescendu à 18 $ en quelques mois seulement.

Ce que cela suggère, c’est que le stock est capable de monter beaucoup plus haut que ce qu’il en est aujourd’hui. Au 13 avril 2021, le cours de l’action se négociait à environ 15,41 $.

Si l’action CAN est en faveur de la communauté des investisseurs, un autre tour de fusée pourrait se produire dans un proche avenir. Donc, comme il s’agit d’un nouveau titre pour certains, examinons de plus près ce que fait exactement cette société.

Un pionnier de la crypto-mine

Sur la page «À propos» de l’entreprise, vous trouverez une description assez vague de ce que fait Canaan: «Canaan est un fournisseur leader de solutions de calcul intensif, qui se distingue par sa rentabilité et ses performances supérieures.»

C’est bien beau, mais ne nous leurrons pas. Si Canaan est connu pour quelque chose, il développe et fabrique des machines à exploiter pour Bitcoin (CCC:BTC-USD).

Selon la société, Canaan a inventé la première machine minière Bitcoin au monde alimentée par ASIC en 2013. De toute évidence, cet événement a contribué à stimuler la croissance du secteur minier Bitcoin «avancé en informatique».

À tout le moins, nous pouvons voir à quel point Canaan mérite d’être qualifié de pionnier de la technologie matérielle de crypto-minage, qui en était encore à ses débuts en 2013.

Aujourd’hui, comme le rapporte la société, Canaan est le deuxième plus grand concepteur et fabricant au monde de machines d’extraction Bitcoin.

Avant d’investir dans Canaan, je recommande de parcourir la sélection de la société de mineurs de crypto-monnaie Avalon, qui présentent des taux de hachage puissants et une efficacité supérieure.

Pas seulement un pari Bitcoin

Les investisseurs potentiels en actions CAN doivent être conscients que parfois, le prix de l’action suivra le prix du Bitcoin.

Le 16 février 2021 en fournirait un excellent exemple. Ce jour-là, William White, contributeur d’InvestorPlace, a observé que le cours des actions de Canaan avait considérablement augmenté, mais qu’il n’y avait aucune nouvelle spécifique à l’entreprise à ce moment-là.

White a également noté que le prix du Bitcoin augmentait. Le fait est que si vous êtes optimiste sur Bitcoin, l’action CAN pourrait être un moyen raisonnable, bien qu’indirect, de parier sur la hausse des prix de la cryptographie.

Mais ne vous méprenez pas, les actions de Canaan ne sont pas seulement un jeu sur le prix du Bitcoin.

Comme l’a rapporté Sarah Smith, collaboratrice d’InvestorPlace, Canaan a récemment reçu 100 000 commandes pour ses machines minières en Amérique du Nord.

En plus de cela, Canaan a déclaré qu’elle avait de meilleures perspectives de revenus qu’auparavant. C’est compréhensible, compte tenu du grand nombre de commandes de machines minières.

Les plats à emporter

Bien sûr, vous pouvez acheter et conserver des actions CAN si vous vous préparez à des prix plus élevés en Bitcoin.

Pourtant, vous voudrez peut-être également acheter l’action, car Canaan est un pionnier du minage de crypto avec un arriéré considérable de commandes pour les machines minières ultra-puissantes de l’entreprise.

Quoi qu’il en soit, celui-ci pourrait être un grand gagnant sous le radar.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

