CAN Stock: Investissez dans le Gold Standard du Crypto Mining

Certains investisseurs pourraient reconnaître Canaan (NASDAQ :POUVEZ) en tant que développeur et fabricant de premier plan de Bitcoin (CCC :BTC-USD) machines minières. Si vous n’êtes pas très familier avec le stock CAN, alors vous allez vous régaler.

Pour le moins, les machines de Canaan sont capables de traiter d’énormes quantités de puissance de hachage crypto. En conséquence, la société devient rapidement une source incontournable pour les puissantes plates-formes minières Bitcoin.

Certes, l’action CAN pourrait être mise sous pression si le prix du Bitcoin continue de baisser. Par conséquent, les investisseurs voudront garder un œil sur le marché des crypto-monnaies en plus du stock.

Cela étant dit, il y a des raisons de croire que Canaan se diversifie au-delà de l’équipement d’extraction de crypto. En effet, un partenariat à valeur ajoutée pourrait positionner Canaan à l’avant-garde d’un marché de niche résolument technologique.

CAN Stock en un coup d’œil

Si vous pouvez le croire, l’action CAN a une fourchette de 52 semaines de 1,76 $ à 39,10 $. Ce fait devrait vous donner une indication de la vitesse à laquelle le stock peut évoluer.

Par conséquent, veuillez ne pas prendre une position massive dans les actions Canaan. C’est bien d’aimer l’entreprise et d’y investir, mais le potentiel de volatilité signifie que les investisseurs ne sont pas censés « charger le bateau ».

Pas plus tard qu’en janvier de cette année, l’action CAN se négociait au niveau de 5 $. Cependant, à mesure que le prix du Bitcoin augmentait, les actions de Canaan ont augmenté en tandem.

Le sommet de 39 $ a été atteint le 11 mars. Après cela, une forte baisse a suivi.

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle si vous êtes resté sur la touche ou si vous découvrez juste le stock maintenant.

Au 3 juin, l’action CAN s’échangeait à 10,89 $ et semblait suivre une tendance à la hausse.

Le cours de l’action n’est pas corrélé à 100% au Bitcoin ou à toute autre crypto-monnaie, mais Canaan pourrait néanmoins être un moyen indirect d’investir dans les progrès de la monnaie numérique.

Petit, mais puissant

Canaan propose un certain nombre de mineurs Bitcoin différents avec différents niveaux de puissance et de fonctionnalités.

La bête haut de gamme de l’entreprise d’un mineur de Bitcoin, cependant, est l’AvalonMiner 1246.

Cette machine offre un taux de hachage de 90 terahashes par seconde (TH/s), plus ou moins 3%. C’est assez étonnant, et devrait impressionner tous les passionnés de crypto.

Je suppose que vous pourriez appeler l’AvalonMiner 1246 une petite centrale, car ses dimensions et ses spécifications sont étonnamment modestes :

Efficacité énergétique : 38J/TH (-5%~+8%) à 25 degrés Celsius Bruit maximum : 75 décibels Poids net : 12,8 kilogrammes Dimensions nettes : 331 millimètres (mm) x 195 mm x 292 mm

Ces spécifications devraient convaincre les sceptiques qu’AvalonMiner 1246 est l’étalon-or parmi les mineurs de Bitcoin.

Il ne devrait donc pas être trop surprenant que ce modèle particulier se vende bien. Par exemple, Groupe d’infrastructure Mawson (OTCMKTS :MIGI) a récemment commandé 11 760 A1246 ASIC AvalonMiners pour 2021.

En outre, Genesis Digital Assets Limited commandé jusqu’à 93,63 millions de dollars de machines A1246 AvalonMiner pour 2021.

Technologie avec de nombreuses applications

Alors que Canaan fait clairement sa marque dans le créneau des machines minières Bitcoin, la société se diversifie en fait dans d’autres domaines.

Plus précisément, Canaan a récemment conclu un partenariat avec une entreprise japonaise d’équipement technologique Cathay Tri-Tech.

Ensemble, les sociétés présenteront sur le marché japonais un module de reconnaissance faciale à intelligence artificielle (IA), qui utilise la puce Kendryte K210 AI de Canaan.

Canaan souligne que cette puce « a été conçue spécifiquement pour traiter des tâches de vision industrielle, telles que la reconnaissance faciale et d’images, ainsi que différents domaines de traitement audio ».

La société a également cité la petite taille et la faible consommation d’énergie de son module de reconnaissance faciale AI.

De plus, Canaan s’attend à ce que ce module offre un éventail d’applications, notamment :

Reconnaissance faciale Distributeurs automatiques Contrôles d’accès intelligents Serrures de porte intelligentes Systèmes de contrôle d’ascenseur

Et de manière impressionnante, le président-directeur général de Canaan, Nangeng Zhang, se vante que le module de reconnaissance faciale IA de son entreprise « a une précision de reconnaissance de plus de 99,6 % ».

Stock CAN : le plat à emporter

Certes, l’action CAN est tombée de son prix le plus élevé. Ce n’est pas nécessairement un problème à long terme, cependant.

Maintenant que Canaan est un fournisseur éprouvé de puissants équipements miniers Bitcoin – et un entrant ambitieux dans le créneau technologique de la reconnaissance faciale améliorée par l’IA – les actionnaires de CAN devraient être plus optimistes que jamais.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

