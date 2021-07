Can vs Wood en direct: comment regarder le combat pour le titre poids plume en ce moment

Alors que le combat pour le titre des poids welters entre Conor Benn et Adrian Granados a été reporté, le combat pour le titre des poids plumes de Xu Can et Leigh Wood a été déplacé vers le haut de la carte et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Can vs Wood en ligne.

Le service de streaming sportif DAZN a annoncé jeudi que Benn vs Granados a été reporté à une date ultérieure après que Benn a été testé positif pour Covid-19. La société a annoncé qu’elle annoncerait bientôt une nouvelle date pour le combat pour le titre des poids mi-moyens.

Le combat de ce soir marque le début du Matchroom Fight Camp qui est de retour pour une deuxième année. Au plus fort de la pandémie l’été dernier, le président de Matchroom, Eddie Hearn, a décidé d’amener la boxe dans son jardin car aucun fan n’était autorisé à assister à des événements sportifs en direct à l’époque.

L’année dernière, Matchroom a organisé un programme de combats de quatre semaines et pour Matchroom Fight Camp 2, la promotion organisera trois événements commençant ce week-end avec Can vs Wood suivi de James Dickens contre Kid Galahad le week-end prochain le 7 août et Joshua Buatsi contre Ricards Bolotniks le week-end suivant, le 14 août.

Avant le combat de ce soir, Xu Can a un record de 18 défaites et 2 victoires avec trois KO. Depuis que le combattant chinois de 27 ans a battu Jesús Rojas par décision unanime de devenir champion du monde des poids plume en janvier 2019, il a défendu son titre à deux reprises contre les défis de Shun Kubo et de Manny Robles III.

Le boxeur britannique de 32 ans Leigh Wood a quant à lui un record de 24 victoires et 2 défaites avec 14 KO à son actif. Lors de son dernier combat contre Reece Mold en février de cette année, Wood a gagné par KO technique au 9ème tour.

Que vous soyez partisan de Can, Wood ou que vous vouliez simplement voir ce que Matchroom a en réserve pour Matchroom Fight Camp 2, nous vous montrerons exactement comment regarder Can vs Wood de n’importe où dans le monde.

Can vs Wood – Quand et où ?

Xu Can et Leigh Wood se rencontreront sur le ring de boxe au siège de Matchroom à Essex, en Angleterre, le samedi 31 juillet. La carte principale débutera à 14h HE / 11h PT / 19h BST avec le combat pour le titre poids plume entre Can et Wood qui devrait commencer à 17h HE / 14h PT / 22h BST.

Comment regarder Can vs Wood en direct aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront regarder Can vs Wood sur le service de streaming sportif DAZN à partir de 14h HE / 11h PT samedi. Un abonnement au service de streaming coûte 19,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser un peu en vous inscrivant à un abonnement annuel pour 99,99 $ à la place.

Alors que les sports de combat étaient l’objectif principal de DAZN lorsque le service a été lancé pour la première fois en 2016, il a depuis étendu sa couverture pour montrer d’autres sports, notamment la Premier League, la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, la Formule 1 et d’autres. Si vous êtes un grand fan de boxe, vous inscrire à l’abonnement annuel de DAZN a beaucoup de sens car vous pourrez également regarder Kid Galahad contre Jazza Dickens le week-end prochain le 7 août ainsi que Joshua Buatsi contre Ricards Bolotniks le week-end suivant le 14 août.

DAZN est l'endroit où aller pour diffuser Can vs Wood en direct aux États-Unis.

20 $ par mois chez DAZN

Diffusion en direct Can vs Wood au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Comme Can vs Wood est une exclusivité DAZN, les fans de boxe au Royaume-Uni et au Canada pourront également regarder le combat pour le titre des poids plume sur le service de streaming sportif. La carte principale débutera à 14 h HE / 11 h HP au Canada et à 19 h BST au Royaume-Uni. En fait, les deux seuls pays où vous ne pourrez pas diffuser le combat sur DAZN sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cela signifie que les fans de boxe d’Australie et de Nouvelle-Zélande devront se procurer un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessous pour regarder le combat.

Bien que DAZN soit disponible au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, les prix du service sont un peu différents pour chaque pays. L’inscription à DAZN vous coûtera 19,99 $ par mois ou 150 $ pour l’année au Canada, tandis que le service de streaming sportif propose actuellement une promotion au Royaume-Uni et en Australie où il est au prix de 1,99 £ par mois ou de 2,99 $ AUD avec un prix initial réduit.

Comment regarder Can vs Wood de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Can vs Wood aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous voulez regarder le combat pour le titre poids plume lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Can vs Wood Full Fight Card

Titre WBA Featherweight Combat Commonwealth / British Cruiserweight Title Combat Tommy McCarthy contre Chris Billam-Smith Titre WBA International Super Welterweight Combat Anthony Fowler contre Rico Mueller Super Middleweight Combat Avni Yildrim contre Jack Cullen Women’s Junior Welterweight Combat Sandy Ryan contre Kirstie Bavington Lightweight Contre Campbell Hatton contre Jakub Laskowski

