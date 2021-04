Canada Covid News: Colère contre Trudeau alors que la variante brésilienne «incontrôlable» | Monde | Nouvelles

Une troisième vague d’infections à coronavirus balaie actuellement les provinces de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. L’épidémiologiste et économiste de la santé Eric Feigl-Ding a déclaré que la variante brésilienne P1 du virus se propageait comme une «traînée de poudre». Le Senior Fellow de la Federation of American Scientists à Washington DC, souligne qu’il y a une frustration croissante dans le pays face à la gestion de la pandémie.

Le Canada a maintenant dépassé le million de cas de coronavirus et les infections ont maintenant déclenché le chaos dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dans un fil de discussion sur Twitter, M. Feigl-Ding a attiré l’attention sur la dernière éclosion au sein de l’équipe de hockey sur glace des Canucks de Vancouver.

Selon plusieurs rapports, jusqu’à 20 joueurs et membres du personnel auraient maintenant été testés positifs pour le virus.

M. Feigl-Ding a déclaré que les Canadiens avaient réagi «passionnément» à l’épidémie au sein de l’équipe de hockey et avaient pris un coup d’œil à peine voilé au message Covid-19 du gouvernement canadien.

L’expert de la santé a ajouté que le problème du virus était peut-être enfin arrivé, malgré ses avertissements précédents, car les gens se connectent avec des histoires auxquelles ils peuvent se rapporter plutôt qu’avec des chiffres et des données sur les coronavirus.

M. Feigl-Ding a écrit sur Twitter: «Pourquoi les Canadiens ont-ils réagi avec autant de passion à une épidémie de hockey chez @Canucks, mais ont ignoré l’incendie de # Covid19 & # P1 qui, selon nous, les épidémiologistes, brûlait déjà de façon incontrôlable ?.

«Oui, le hockey est important au Canada, mais les gens ne peuvent pas non plus comprendre les grands chiffres et les statistiques.

Il a ajouté: «Nous connaissons ce problème depuis longtemps bien sûr. Les gens se rapportent aux histoires de gens, en particulier qu’ils connaissent, comme les noms familiers de joueurs de hockey de la LNH.

Le Dr Kashif Pirzada, un urgentologue à Toronto, a déclaré à CNN: «Cela devient assez alarmant ici.

«Il se propage rapidement, et c’est beaucoup plus rapide que les deux dernières vagues,

«Les personnes qui remplissent l’unité de soins intensifs en ce moment sont toutes dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine.»