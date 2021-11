Canada et une victoire deux siècles plus tard pour mener

17/11/2021 à 21:56 CET

L’équipe canadienne a battu le Mexique à l’aube ce mercredi par 2 buts à 1, et place leader du tour de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du monde Qatar 2022. Avec un doublé de l’attaquant de Besiktas, CYLE LARIN, les Canadiens ont surclassé le « tricolore ».

Il y a 21 ans, l’équipe canadienne n’a pas réussi à vaincre les Mexicains, et a également un double prix. Premiers du groupe à six journées de la fin, les Canadiens voient le rêve d’être au Qatar se rapprocher de plus en plus.

Avec cette victoire, le Canada est la seule équipe invaincue au troisième tour de qualification de la CONCACAF. Le Mexique est troisième derrière les États-Unis qui ont fait match nul 1-1 contre la Jamaïque.

Il ne reste que trois billets en Europe

Sur les 13 billets que l’Europe a distribués au début de la phase de qualification pour la Coupe du monde l’année prochaine, dix ont été directement scellés pour la Serbie, l’Espagne, la Suisse, la France, la Belgique, le Danemark, la Croatie, l’Angleterre, l’Allemagne et enfin les Pays-Bas ont remporté le dernier prix.

Mathématiques pures, il y a trois tickets à distribuer et 12 équipes qui se battront pour eux.