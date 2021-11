Canada news – 22 000 tonnes de sirop d’érable stockées alors que la pâtisserie maison décime les approvisionnements | Monde | Nouvelles

La combinaison d’une augmentation de la cuisine familiale et d’une mauvaise récolte due au mauvais temps a entraîné une augmentation de la demande pour le sirop. Plus de 22 000 tonnes de sirop devraient être commercialisées par les producteurs acéricoles du Québec.

Cette société est un cartel parrainé par le gouvernement représentant 11 000 producteurs responsables de 73 pour cent de l’approvisionnement mondial de sirop.

La production du secteur acéricole a diminué de façon assez importante cette année, diminuant d’environ un quart en raison d’un printemps plus court et plus chaud.

Hélène Normandin, porte-parole de l’entreprise, a déclaré à la National Public Radio aux États-Unis que la réserve était en place pour garantir que la demande serait toujours satisfaite pour le sirop d’érable.

Kevin McCormick, un producteur de la Nouvelle-Écosse, a également parlé de l’impact que la diminution de la production a eu sur l’industrie.

Il a déclaré: « La production de cette année était globalement plus faible, et c’était vraiment une combinaison du fait que Mère Nature était peu coopérative en ce qui concerne une bonne saison et les bonnes nouvelles concernant les bienfaits du sirop d’érable pour la santé. »

Cela survient après que Guy Verhofstadt a visé des apiculteurs britanniques lors d’une nouvelle attaque contre la « paperasserie » du Brexit.

L’eurodéputé et ancien Premier ministre belge réagissait à un rapport d’apiculteurs qui appelaient les détaillants à préciser de quel pays provient le miel.

Hier sur Twitter, M. Verhofstadt a déclaré : « Vous savez qui fait des choses soi-disant idiotes comme un étiquetage fiable des aliments ? L’UE !

« Et tu sais pourquoi ?

« Parce que la protection des consommateurs ET le soutien aux entreprises ne peuvent se faire qu’au niveau d’un seul marché.

LIRE LA SUITE : Les fêtes de Noël menacées

« Nous travaillons avec des partenaires pour comprendre les nouvelles preuves scientifiques sur les tests de miel afin de garantir que tout le miel peut être testé de manière équitable et précise pour son contenu et son origine. »

L’ancien Premier ministre belge a également visé Angela Merkel après que les partis de gauche allemands ont accepté de former une coalition au sein du parti.

M. Verhofstadt a écrit : « L’accord de la coalition allemande, Koalitionsvertrag, se lit parfois non pas comme un compromis faible mais plutôt comme un manifeste de parti préélectoral – et d’un parti pour lequel je voterais.

« L’accord comprend clairement les bases : une » image de soi d’une Allemagne européenne » qui est » ancrée dans le projet historique de paix et de liberté qu’est l’Union européenne « .

« Son objectif, ‘une UE souveraine en tant qu’acteur plus fort dans un monde façonné par l’incertitude et des systèmes politiques concurrents.’

« Son rôle et ses responsabilités en tant que grand pays membre, pour aller au-delà du purement national, ‘pour l’UE dans son ensemble’.

« C’est une rupture avec le passé récent, où le raisonnement était que » ce qui est bon pour l’Allemagne est bon pour l’Europe « , et pas beaucoup plus. »

« Son objectif, ‘une UE souveraine en tant qu’acteur plus fort dans un monde façonné par l’incertitude et des systèmes politiques concurrents.’

« Son rôle et ses responsabilités en tant que grand pays membre, pour aller au-delà du purement national, ‘pour l’UE dans son ensemble’.

« C’est une rupture avec le passé récent, où le raisonnement était que » ce qui est bon pour l’Allemagne est bon pour l’Europe « , et pas beaucoup plus. »