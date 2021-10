Canada, nouvelle équipe pour la troisième saison de SailGP

21/10/2021

SailGP, dont l’événement au L’Espagne vient d’avoir lieu il y a tout juste deux semaines à Cadix, comptera pour la troisième saison, qui commence en

Mai 2022, avec un nouvelle équipe participante, Canada. Il s’agit de la deuxième franchise à rejoindre l’année prochaine, avec la Suisse, et confirme l’élargissement de cette ligue, qui passera de huit équipes la saison en cours, à dix, pour la prochaine.

Pour cette troisième saison, la ligue SailGP aura une flotte de 10 équipes qui mesureront leur force dans 10 grands événements, un objectif atteint deux ans plus tôt que prévu. Le modèle de franchise SailGP est actuellement la revendication des investisseurs et des entrepreneurs, qui voient dans cette compétition une possibilité, non seulement de générer des affaires, mais aussi d’avoir un impact positif grâce à des valeurs telles que la durabilité et l’amélioration.

Fred pie, homme d’affaires et investisseur, est le propriétaire de la franchise de la nouvelle équipe canadienne SailGP, dont la mission, en plus de la compétition, étendra ce sport au Canada et promouvoir la compétition de haute performance dans le pays. Le Canada rejoindra des équipes d’Australie, du Danemark, d’Espagne, des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Suisse au cours de la troisième saison, qui s’étend de 2022 à 2023.

Selon Pye : «Mon objectif est de créer un catalyseur pour stimuler la croissance de la navigation de plaisance au Canada, qui génère un impact générationnel dans notre communauté et incite nos athlètes à représenter notre pays à l’international & rdquor ;. Et ajoute : « Je crois que SailGP représente l’avenir du sport – avec son engagement en faveur du développement durable, de l’énergie propre et de l’impact social – et les courses sont incroyablement divertissantes et accessibles. »

Augmenter la confiance dans le modèle économique de SailGP

En seulement deux saisons, SailGP a réussi à susciter l’intérêt des investisseurs et des sponsors par différentes équipes. Avec l’entrée de deux nouvelles équipes pour la rentrée prochaine, l’acquisition par Sir Ben Ainslie, l’un des marins les plus titrés de l’histoire olympique, de l’équipe britannique SailGP. En termes de confiance dans la marque, ROCKWOOL est devenu en début d’année Team Operator de l’équipe danoise, acquérant ainsi le nom du test danois (ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prix), qui s’est déroulé à Aarhus (Danemark) en août dernier. Dans cette optique, l’équipe espagnole de SailGP travaille actuellement à reproduire le succès commercial d’autres équipes.

Le succès de SailGP se traduit également par un impact significatif sur les villes qui accueillent le Grand Prix de cette ligue. Sans aller plus loin, Cadix a accueilli le Grand Prix de Voile d’Espagne | Andalousie – Cadix le week-end du 9 et 10 octobre. Uniquement le jour de l’ouverture, plus de 10 000 personnes ont suivi les courses depuis le sol et plus de 1 500 bateaux couvraient la flotte depuis l’eau.

Le PDG de SailGP, Russell Coutts, commente : « EIl s’agit d’une autre étape passionnante pour notre ligue mondiale. Lorsque nous avons fait nos débuts en 2018, notre intention était de constituer dix équipes et dix événements pour la saison cinq.Je suis donc ravi que nous ayons pu accélérer notre expansion et atteindre cet objectif deux ans plus tôt que prévu. Cela valide vraiment le modèle que nous avons établi pour SailGP et constitue une étape importante dans notre objectif d’avoir une ligue véritablement mondiale. Il ajoute : « En travaillant avec Fred et l’équipe canadienne, il est clair que la passion et le but font partie intégrante de leur équipe et que cela correspond parfaitement à la vision de SailGP. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Canada SailGP à notre ligue de championnat et personnellement, j’ai hâte de voir dix équipes sur la ligne de départ pour la saison trois. »

SailGP et l’équipe Canada SailGP explorer les endroits possibles à travers le pays pour accueillir le premier événement SailGP au Canada en 2022. L’équipage de l’équipe, y compris son pilote, sera annoncé sous peu.